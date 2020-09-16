台鐵砸6800萬建IOT平台！可「預知故障」先排修　靠大數據提高準點率

▲每日搭乘台鐵的旅客數眾多。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部訂定交通科技產業白皮書，台鐵局為推廣智慧鐵道，將建置智慧鐵道IOT（物聯網）平台，規劃預算約6800萬，預計113年底完成。台鐵局表示，透過大數據分析，將可預先發現鐵道、列車的損壞情形，並預排維修作業，避免影響營運，也可透過揭露各車廂擁擠程度，間接提升準點率。

台鐵局表示，在普悠瑪事故後，台鐵總體檢小組報告指出，台鐵運工機電四處資訊不流通，為了是局內橫向作業更完善，因此規劃建置智慧鐵道IOT平台，導入AI數據分析，以強化行車安全並提升旅運服務。

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▲台鐵局表示，可透過智慧鐵道提高準點率。（圖／記者李宜秦攝）

台鐵局指出，此系統應用場域包括平交道、隧道、邊坡、電車線、列車、強梁、軌道等處的監控，將相關系統或設備盤點後，可匯集數據，進行後續的分析與預測，針對車站、軌道、列車、號誌通信、線路、電車線、平交道等進行維護，並提供災害示警、決策支援的應用。

台鐵局表示，有了此平台，可透過日常維修保養資料的整合，即時的在後端分析，預先知道哪些設備出現故障或磨損，再進一步進行預先的維修與規劃，避免突發性事故或故障影響營運服務。

▲台鐵列車經常有誤點狀況，對於搭乘旅客相當不便。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

另外，由於車廂的擁擠程度也與列車準點率有關，若所有旅客都集中在某幾節車廂時，上下車的速度就會減慢，進一步影響列車開車時間，因此導入該系統後，在平台上完成分析，即可在車站揭露資訊，告知旅客哪節車廂人多、哪節車廂人少，讓旅客不要擠在某幾節車廂，以利提高準點率。

不過針對最常發生的人、車異物侵入軌道事故，台鐵局表示，智慧鐵道是感知設備的彙整，而異物闖入是突發性的狀況，必須靠更直接的系統去防範，無法透過大數據整合減低該類事故。

台鐵局表示，目前正在進行該平台的委外前置作業，預計明年委外發包，分為兩階段執行，包括111到112年進行系統分析、數據資料搜集、平台建置與串接等；113年導入AI數據分析，預計113年底可完成整體建置工作。

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