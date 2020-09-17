台北到宜蘭更快了！台鐵「宜蘭線截彎取直」　擬再優化20彎道

▲宜蘭線八處曲線改善工程竣工。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

2018年發生台鐵普悠瑪翻車事故，事發後台鐵成立體檢小組，其體檢後建議事項包括宜蘭線截彎取直計畫。台鐵局表示，因宜蘭線多處有連續彎道，搭乘普悠瑪等傾斜式列車時，乘車感受不佳。近日已針對宜蘭線8處曲線不佳路段，完成整正工程。另將再針對20處截彎取直，縮短北宜行車時間。

台鐵局表示，因宜蘭線有多處連續小半徑曲線，曲線條件不佳，傾斜式列車行駛通過彎道速度高於一般列車，導致旅客乘車較易感受到搖晃。

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▲宜蘭線八處曲線改善工程竣工，旅客乘車舒適度提升。（圖／台鐵提供）

為改善此情形，台鐵局宜蘭工務段去年10月起辦理曲線軌道平整工程，陸續將宜蘭線8處曲線不佳之暖暖~瑞芳、三貂嶺~雙溪、貢寮~福隆路段，於今年8月底前將曲線以迴歸及整正方式改善完成，並以軌道檢查車複查後達預期效益。

另為永續提升列車行經改善宜蘭線小半徑曲線乘車品質，台鐵局刻正規劃「猴硐~雙溪間線形改善案」、「龜山~外澳間線形改善案」、「新馬站小半徑曲線改善案」，預計可將現有20處小半徑曲線截彎取直及優化曲線條件，除可有效提升行車安全與乘車品質，亦縮短台北至宜蘭行車時間。