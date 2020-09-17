　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇友辰／【立委涉賄案】聲押候審不能成為變相羈押

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼陳超明、廖國棟、蘇震清、趙正宇。（組合圖／翻攝自廖國棟、趙正宇臉書，記者游宗樺、劉昌松攝）

▲現任立委因涉賄案遭羈押的陳超明、廖國棟、蘇震清、趙正宇。（組合圖／翻攝自廖國棟、趙正宇臉書，記者游宗樺、劉昌松攝）

立法院今年7月底爆發多位跨黨派立法委員涉嫌收受賄賂的事件，震驚社會。台北地檢署於7月31日指揮調查局大規模搜索立法院立委辦公室、地方辦公室與住家，並約談相關人員與助理到案。經檢察官於8月1日複訊後，當日下午4點一口氣聲押10人。

這件全國矚目的立委涉賄聲押案，台北地院晚間10點53分受理後，除值班法官外，也找備勤法官加開一庭審理。其中涉及「SOGO案」的立委蘇震清、廖國棟、時代力量前黨主席徐永明等8人，自收案到8月4日裁定出爐前，在北院候審室度過「4天3夜」，是否有違反《兩公約》侵犯人權之虞，值得探討導正，以防法制偏失而造成人身自由的侵害。

依照《公民權利及政治權利國際公約》（下稱《公政公約》）第9條第3項規定：「因刑事罪名而被逮捕或拘禁之人，應迅即解送法官或依法執行司法權力之其他官員，並應於合理期間內審訊或釋放。候訊人通常不得加以羈押，但釋放得令具報，於審訊時，於司法程序之任何其他階段、並於一旦執行判決時，候傳到場。」其目的在於確保被逮捕、拘禁者享有被迅速移送該管法院進行審理的權利，這是人身自由的一種安全保障，也可防止酷刑及殘忍、不人道或有辱人格處遇的發生。

另根據2014年人權事務委員會就《公政公約》第9條所作成的第35號一般性意見第33段、第36段：「委員會認為，48小時一般足以將被捕者轉送及準備進行司法聽審」、「一旦被拘禁者被帶到法官面前，法官就必須決定，該人應被釋放，還是為進行更多調查或等待審判將其還押看管。如果沒有繼續羈押的法律依據，法官必須命令釋放」。

反觀我國《憲法》第8條第2項、《刑事訴訟法》第93條第2項規定，為保障人身自由，實務上限制檢警共用24小時偵訊時間，超過這項法定期限，警方及檢察官就應立即釋放；否則就必須在24小時屆滿前將被告移送至法院開庭審理，裁定是否羈押。然而，依照《刑事訴訟法》第93條第5項規定：「法院於受理前3項羈押之聲請，付予被告及其辯護人聲請書之繕本後，應即時訊問。但至深夜仍未訊問完畢，被告、辯護人及得為被告輔佐人之人得請求法院於翌日日間訊問，法院非有正當理由，不得拒絕。深夜始受理聲請者，應於翌日日間訊問。」固然，現行法律並未限制法官受理聲押案後多久要作出裁定，但若法官遲延未能作出決定，被告就必須繼續留在候審室受法院嚴密戒護，未來甚至可能出現「5天4夜」、「6天5夜」漫長候訊的情形。這種不受節制長時間的候審拘留，不僅已侵害被告人身自由，亦有違「無罪推定」原則；且過長的候審期間，也造成戒護法警人力調度上很大的衝擊。

因此，筆者建議比照「檢警共用24小時偵訊時間」的規定修法補漏，要求法院羈押庭開庭時限每人不得超過24小時，一旦超過期限，應立即釋放被告，另諭知擇日到庭受訊。

若此，為能在24小時內作出羈押與否的裁定，除視案件的複雜性、被告的人數，法院加派多名備勤法官審理，以減輕值班法官的壓力，減少草率決定。更重要的是，羈押對於被告的人身自由侵害十分嚴重，《公政公約》第35號一般性意見第38段另強調：「第9條第3項的第2句要求，羈押監管等候審判的人應是例外，而不是規定。」故在聲押前偵查階段，檢察官宜考慮實際狀況，先依法採取具保、責付或限制住居、限制出境、出海的替代手段，來防止被告逃跑或蒐集、保全證據，而非一次性將眾多被告移送法院聲押審理，造成羈押庭壅塞、遲延候訊的弊端。

此外，根據司法院頒布《法院辦理檢察官聲請羈押被告深夜不訊問注意要點》第5點規定，候審室不提供沐浴設備。據報導，被告徐永明交保後，其委任律師曾抱怨北院候審室無淋浴間，被告多天無法洗澡，比看守所還不如，有些不人道。事實上，刑案被告自逮捕或拘禁後，直至檢方向法院聲請羈押，過程均處於高壓偵訊環境中，移送法院時往往已累得人仰馬翻，為利被告得到充分休息，避免隔日在精神不濟的疲勞狀況下應訊，造成日後該項供述因欠缺證據能力，被摒棄不用歸於無效之情形，司法院應編列預算增設淋浴間等適當的環境設備，讓在候審室過夜的被告使用，始符合基本的人道要求標準。

要特別提醒的是，法院無故延宕審理致逾越前述「合理期間」的聲押候審，有如非法的拘留或變相羈押，被告即有《公政公約》第9條第5項獲得賠償之權利，若將來未裁准羈押且判被告無罪確定，此段在候審室拘留限制人身自由的損害，依照現行《刑事補償法》規定，其日數似不在補償之列。如未能修法補漏，此種對無罪者造成嚴重之身心損害，將求償無門。

好文推薦

蘇友辰／【砍母頭顱無罪】精障犯罪判決難杜悠悠眾口

蘇友辰／除了刑事審判　「陪審制」何妨另起爐灶

蘇友辰／最高法院限量分案遺禍與補救

●蘇友辰，執業律師、中華人權協會名譽理事長，著有《蘇建和案21年生死簿》。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
小鬼猝逝 …消防員「年輕人80%能電回來」　保命文被推爆
小鬼、峮峮「這輩子唯一同台」畫面！《玩很大》並肩燦笑惹哭網
iOS 14「現在能升級」！　新8大功能一次看
峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況
身邊人突倒下怎辦？　救護員曝3大關鍵急救時機
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

快訊／趙正宇撤銷交保更裁！　北院預計8日9點30分重開羈押庭

快訊／徐永明「借錢發薪水」捲入貪汙！時力回應：若羈押立刻停權

林俊宏／【淫保全囚女】人關起來就好了？羈押的替代手段

蘇震清剃大平頭現身！羈押14天首度提訊　「新造型」媒體差點認不出

首度提訊貪污立委！廖國棟涉收800萬「無摺存款斷金流」　與主任互咬卸責

趙正宇交保就找助理問案情！高院憂串供　准押並禁見

蘇友辰／【立委涉賄案】聲押候審不能成為變相羈押

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

蘇友辰／【立委涉賄案】聲押候審不能成為變相羈押

娃娃臉OL「騎機車看房」不被當客人！接待中心裡等20mins慘遭無視

桃園女駕車違規衝撞警車逃逸　警一查是通緝犯...下場曝

每天吸毒氣！員林垃圾場狂燒4天　芬園鄉民怒拉白布條：無法呼吸

蘇貞昌明赴立院專案報告攻防美豬　下令首長加強溝通

2眼只剩洞！無毛貓「辛酸故事」逼哭8萬人：是我的榜樣

「鴻升我去老人會」阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚：滿滿洋蔥

畢爾無緣年度最佳陣容　成歷史首位「遺珠」繳場均30＋6

菲姐煮菜用他的鍋！幫前男友宣傳…提告討千萬節目費結果曝

密集演習麻痺美台！胡瑞舟：共軍攻台恐「奇襲」...最高境界像交響樂

小鬼愛毛孩「暖玩親親」　牽帥警犬：忍不住想跟牠拍照

小鬼黃鴻升遺體相驗結果出爐！　檢方：無外力介入...家屬同意解剖

法律熱門新聞

蔡孟翰／電子菸怎麼管？

獨／不要掙扎，我要O了　性侵得逞

回郵贈書！李永然律師教你認識老屋重建

告訴6月期限　法界：過了就GG

醫院床戰12歲女　「叔叔」性侵定讞

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

5男關一起　牢房竟變炮房

買手指虎當戒指　當心牢獄之災！

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

蘇南／露營區難以合法的困境

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

更多熱門

相關新聞

台新金捐百萬及物資　救助犯保重傷家庭

台新金捐百萬及物資　救助犯保重傷家庭

為了救助犯罪被害造成的重傷害家庭，台新金控捐贈100萬元現金與大批復健物資，給予犯罪被害人保護協會。法務部長蔡清祥與犯罪被害人保護協會董事長、台灣高檢署檢察長邢泰釗共同代表接受捐贈。蔡清祥致詞時表示，非常感謝台新金的捐助，讓社會充滿溫馨與愛心，也盼望能起拋磚引玉的功效，帶進更多的社會資源。

按摩師偷揉胸遭喝斥　判刑3月

按摩師偷揉胸遭喝斥　判刑3月

8千萬假收據騙支付命令　法官戳破再判刑

8千萬假收據騙支付命令　法官戳破再判刑

醉駕人渣釀1死2傷　法官裁准收押

醉駕人渣釀1死2傷　法官裁准收押

蔡孟翰／電子菸怎麼管？

蔡孟翰／電子菸怎麼管？

關鍵字：

法律司改人權蘇友辰立委涉賄SOGO羈押 刑事補償法兩公約

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

小鬼下半身全裸陳屍主臥　父不捨拿短褲遮

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面