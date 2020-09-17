蘇友辰／【立委涉賄案】聲押候審不能成為變相羈押

▲現任立委因涉賄案遭羈押的陳超明、廖國棟、蘇震清、趙正宇。（組合圖／翻攝自廖國棟、趙正宇臉書，記者游宗樺、劉昌松攝）

立法院今年7月底爆發多位跨黨派立法委員涉嫌收受賄賂的事件，震驚社會。台北地檢署於7月31日指揮調查局大規模搜索立法院立委辦公室、地方辦公室與住家，並約談相關人員與助理到案。經檢察官於8月1日複訊後，當日下午4點一口氣聲押10人。

這件全國矚目的立委涉賄聲押案，台北地院晚間10點53分受理後，除值班法官外，也找備勤法官加開一庭審理。其中涉及「SOGO案」的立委蘇震清、廖國棟、時代力量前黨主席徐永明等8人，自收案到8月4日裁定出爐前，在北院候審室度過「4天3夜」，是否有違反《兩公約》侵犯人權之虞，值得探討導正，以防法制偏失而造成人身自由的侵害。

依照《公民權利及政治權利國際公約》（下稱《公政公約》）第9條第3項規定：「因刑事罪名而被逮捕或拘禁之人，應迅即解送法官或依法執行司法權力之其他官員，並應於合理期間內審訊或釋放。候訊人通常不得加以羈押，但釋放得令具報，於審訊時，於司法程序之任何其他階段、並於一旦執行判決時，候傳到場。」其目的在於確保被逮捕、拘禁者享有被迅速移送該管法院進行審理的權利，這是人身自由的一種安全保障，也可防止酷刑及殘忍、不人道或有辱人格處遇的發生。

另根據2014年人權事務委員會就《公政公約》第9條所作成的第35號一般性意見第33段、第36段：「委員會認為，48小時一般足以將被捕者轉送及準備進行司法聽審」、「一旦被拘禁者被帶到法官面前，法官就必須決定，該人應被釋放，還是為進行更多調查或等待審判將其還押看管。如果沒有繼續羈押的法律依據，法官必須命令釋放」。

反觀我國《憲法》第8條第2項、《刑事訴訟法》第93條第2項規定，為保障人身自由，實務上限制檢警共用24小時偵訊時間，超過這項法定期限，警方及檢察官就應立即釋放；否則就必須在24小時屆滿前將被告移送至法院開庭審理，裁定是否羈押。然而，依照《刑事訴訟法》第93條第5項規定：「法院於受理前3項羈押之聲請，付予被告及其辯護人聲請書之繕本後，應即時訊問。但至深夜仍未訊問完畢，被告、辯護人及得為被告輔佐人之人得請求法院於翌日日間訊問，法院非有正當理由，不得拒絕。深夜始受理聲請者，應於翌日日間訊問。」固然，現行法律並未限制法官受理聲押案後多久要作出裁定，但若法官遲延未能作出決定，被告就必須繼續留在候審室受法院嚴密戒護，未來甚至可能出現「5天4夜」、「6天5夜」漫長候訊的情形。這種不受節制長時間的候審拘留，不僅已侵害被告人身自由，亦有違「無罪推定」原則；且過長的候審期間，也造成戒護法警人力調度上很大的衝擊。

因此，筆者建議比照「檢警共用24小時偵訊時間」的規定修法補漏，要求法院羈押庭開庭時限每人不得超過24小時，一旦超過期限，應立即釋放被告，另諭知擇日到庭受訊。

若此，為能在24小時內作出羈押與否的裁定，除視案件的複雜性、被告的人數，法院加派多名備勤法官審理，以減輕值班法官的壓力，減少草率決定。更重要的是，羈押對於被告的人身自由侵害十分嚴重，《公政公約》第35號一般性意見第38段另強調：「第9條第3項的第2句要求，羈押監管等候審判的人應是例外，而不是規定。」故在聲押前偵查階段，檢察官宜考慮實際狀況，先依法採取具保、責付或限制住居、限制出境、出海的替代手段，來防止被告逃跑或蒐集、保全證據，而非一次性將眾多被告移送法院聲押審理，造成羈押庭壅塞、遲延候訊的弊端。

此外，根據司法院頒布《法院辦理檢察官聲請羈押被告深夜不訊問注意要點》第5點規定，候審室不提供沐浴設備。據報導，被告徐永明交保後，其委任律師曾抱怨北院候審室無淋浴間，被告多天無法洗澡，比看守所還不如，有些不人道。事實上，刑案被告自逮捕或拘禁後，直至檢方向法院聲請羈押，過程均處於高壓偵訊環境中，移送法院時往往已累得人仰馬翻，為利被告得到充分休息，避免隔日在精神不濟的疲勞狀況下應訊，造成日後該項供述因欠缺證據能力，被摒棄不用歸於無效之情形，司法院應編列預算增設淋浴間等適當的環境設備，讓在候審室過夜的被告使用，始符合基本的人道要求標準。

要特別提醒的是，法院無故延宕審理致逾越前述「合理期間」的聲押候審，有如非法的拘留或變相羈押，被告即有《公政公約》第9條第5項獲得賠償之權利，若將來未裁准羈押且判被告無罪確定，此段在候審室拘留限制人身自由的損害，依照現行《刑事補償法》規定，其日數似不在補償之列。如未能修法補漏，此種對無罪者造成嚴重之身心損害，將求償無門。

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●蘇友辰，執業律師、中華人權協會名譽理事長，著有《蘇建和案21年生死簿》。以上言論不代表本公司立場。