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爆乳妹挑戰與大魚「嘴對嘴喝啤酒」！鹹濕液體流滿身...嬌喊：太糟糕了

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#slamminsalmon

Aimee Lynn 發佈於 2018年7月23日 星期一

實習記者陳妙津／綜合報導

美國網路近日瘋傳一段影片，只見短短17秒的影片中，一名穿著比基尼的爆乳女子以嘴對嘴的方式，大口承接被放入大魚口中的啤酒，過多酒液直接漫出，灑得她全身都是，而其他友人則在旁高聲歡呼加油，最終女子完成挑戰，大笑起身，還直呼「太糟糕了」。這則影片引起網路譁然，不少人紛紛留言指出，釣魚是個人自由，但若用魚來進行這種「噁心遊戲」大可不必。

▲比基尼辣妹以嘴對嘴承接大魚嘴裡的啤酒。（圖／翻攝自FB／Aimee Lynn）

▲▼比基尼辣妹以嘴對嘴承接大魚嘴裡的啤酒。（圖／翻攝自FB／Aimee Lynn）

▲比基尼辣妹以嘴對嘴承接大魚嘴裡的啤酒。（圖／翻攝自FB／Aimee Lynn）

據外媒報導，這則影片是在2年前拍攝，近日有人將影片上傳到《Liveleak》網站。主角是來自美國威辛康斯州的艾米.林恩（Aimee Lynn），當時她與朋友一同至遊艇垂釣度過午後時光，一群年輕人玩嗨後竟突發奇想，舉行一個新奇挑戰，他們將釣到的大魚剖腹宰殺後，變成喝啤酒的「導管」。

▲比基尼辣妹以嘴對嘴承接大魚嘴裡的啤酒。（圖／翻攝自FB／Aimee Lynn）

林恩順勢跪地嘴對嘴承接死魚嘴裡流出的啤酒，還有不少漏到她僅穿著比基尼的上身，事後還將該段影片上傳至網路分享，超過800萬人次觀看。林恩還開玩笑表示，體驗很棒，「不過一邊笑一邊呼吸真的很難喝酒，希望以後大家也來挑戰一下。」

不過影片卻激起網友怒火，不少人留言表示，「超噁」、「不能好好釣魚就好嗎」、「真的謝謝妳給我們喝啤酒的新靈感喔」、「感覺會有病毒」、「妳要紅了」、「好野蠻」。近日這段影片又被人翻出，重新引來不少網友熱議。

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