遊艇狂潮「海上活動」延期！航港局：參與者可選後續梯次或退費

▲遊艇狂潮海上活動延期。（圖為樂雅號／航港局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部航港局推出遊艇狂潮系列活動，原訂本周末連續舉辦兩日，規劃40艘遊艇及娛樂漁船共同出航，齊聚海上，然而考慮到本周海象不佳，航港局宣勿取消海上出航，民眾可選擇後續梯次參加或退費。而陸上活動如海味市集、藝文表演、船主之夜等仍會舉辦。

航港局訂於9月20日在基隆八斗子漁港舉辦「遊艇狂潮」-遊艇推廣活動，原規劃40艘遊艇及娛樂漁船共同出航，齊聚海上，但依據中央氣象局海象預報，推估當(20)日八斗子漁港外浪高將超過1公尺，在航行安全及乘船民眾搭乘舒適度考量下，航港局忍痛宣布取消海上出航，並調整相關活動，以確保參與民眾及船主之安全。

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航港局表示，本次「遊艇狂潮」系列活動，除了受風浪影響，取消原定20日辦理之海上出航活動外，原規劃的乘船搭乘體驗及自駕體驗活動也將一併延期，將視海況，擇期辦理。針對已報名參加搭乘體驗及自駕體驗的民眾，航港局將提供民眾後續梯次選擇或退費機制，造成不便之處，航港局深感抱歉。

▲遊艇狂潮海上活動將延期辦理。（圖為樂雅號／航港局提供）

航港局也表示，雖取消部分海上活動，但原規劃的陸上活動，包含最青的海味市集、精彩的藝文表演、寓教於樂的海洋元素DIY體驗、船主之夜及於泊區內的夜宿遊艇、一日遊艇管家等仍如期舉辦，精彩可期。同時八斗子漁港遊艇泊區因受東北季風鋒面影響以及原報名參加船聚活動的遊艇，都將停泊在港區，民眾仍可利用周末的時間走一趟八斗子，享受遊艇港邊風情。

為鼓勵民眾走進港區，一同參與遊艇活動，航港局在現場也規劃「好康大FUN送」活動，特別於20日當日下午2時起，每整點推出驚喜限量優惠-買炸海鮮送啤酒的優惠，同時於每整點30分，推出限量石花凍及燙小卷免費送活動，好康越加越多。