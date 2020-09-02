豪墅達人代售58吋豪華遊艇　價格曝光「賠售1980萬」爆熱議！

▲豪墅達人代售7年遊艇引發話題。（圖／朱柏勳授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

臉書上常常可以看到拋售文，賣的東西通常都是日用品居多，這篇出售貼文特別吸睛！豪墅達人朱柏勳8月16日在個人臉書公告「【豪華遊艇】出售」，代售一艘58呎遊艇，「新船造價3800萬（賠售1980萬元）」，並附上規格清單，「週邊設備：2房3衛浴、1餐廳、卡拉OK、冰箱、電爐……」意外引發一陣話題。

朱柏勳在文中表示，「我問過在綠島經營民宿、懂船艇的朋友，7年的船算蠻新的」，也曝光這艘58呎、雙駕駛座自用遊艇的各種規格，包括引擎、總噸位、建造日、儀器設備、周邊設備，並提醒買家要注意的地方是發動機和儀器正不正常，「保養得宜可使用30～50年。」價格的部分，當初新船造價要3800萬，現在賠售1980萬元。

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▲58呎遊艇賠售1980萬元。（圖／朱柏勳授權使用）

其中規格表讓人看了嘆為觀止，網友忍不住直呼「朱大哥從豪宅賣到豪船，太猛了」：

1.引擎：Cummins 600馬柴油×2（雙引擎）

2.總噸位：34.6噸

3.總長：58呎(雙駕駛座)

4.建造日：2013年5月下水。

5.儀器設備：漁探、GPS、VHF、雷達。

6.週邊設備：2房3衛浴、1餐廳、卡拉OK、冰箱、電爐、冷暖氣4部、電視、發電機。

▼遊艇上面設計相當豪華，備有2房3衛浴。（圖／朱柏勳授權使用）