癲癇患者「2年沒發作」9/7起可考駕照！交通部：估14萬人受惠

▲交通部修法，有條件放寬癲癇患者也能考取汽機車駕照。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

現代醫學進步，約有七成的癲癇患者可透過醫療技術控制病情，交通部路政司日前公告修法，放寬2年內未發作的病友可報考機車、小型車的駕照，下周一（7日）起新法正式上路，預估約有14萬人可受惠。

交通部路政司副司長張舜清表示，許多國家如美國、澳洲、紐西蘭、日本、英國、法國等國家皆已放寬輕症或可控制型癲癇症患者可以合法擁有駕照，為落實聯合國身心障礙者權利公約(CRPD)保障身心障礙者權益之規定，交通部與各界經多年討論並完成道路交通安全規則修正。

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▲交部修法，2年以上未癲癇發作，並取得醫師診斷證明書者，可考領汽機車駕照。（圖／公路總局提供）

張舜清表示，將自9月7日起有條件放寬患癲癇疾病而可控制達2年以上無任何類型癲癇發作，並取得醫師診斷證明書者，得有條件考領機車及普通小型車駕駛執照，並規範2年期滿須定期換照至公路監理機關定期審驗持照條件，體檢時需檢具最近3個月由醫療院所之神經專科醫師出具之診斷證明書等規定；如有癲癇發作情形，應繳回駕駛執照。

張舜清表示，若在2年內發病者，送醫後會有就醫紀錄，經醫師通報後，交通部將註銷其駕照，待疫情受到控制，2年後沒有再發病，才可再度考取駕照。

路政司表示，根據流行病學統計，在1000人中約有5到10人患有癲癇，國內癲癇人數約有10到20萬人，其中有七成病友可透過醫療協助控制病情，因此推估約有14萬人可考駕照。

▲過去若因有癲癇而繳回駕照，若2年以上未發作，同樣也可檢具醫師診斷證明書申請換發新照。（圖／公路總局提供）

這次修法也同步修正，若駕駛人有癲癇發作情形而繳回駕駛執照，經治療及觀察，最近2年以上未癲癇發作，得檢具醫師診斷證明書申請換發新照。

另外，依道交條例第五十二條之三規定取得駕駛執照之駕駛人，有癲癇發作之情形，應繳回駕駛執照；另駕駛人未依第五十二條之三規定定期換照，也應繳回駕駛執照。