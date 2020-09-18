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2020最Chill野餐盛事！盤點5大理由必參加「東森好朋友Chill生活節」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2019好朋友野餐日,現場人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲東森好朋友Chill生活節將於9/19登場，盤點5大必參加理由，快揪好友一起參加！（示意圖／本報資料照，下同）

消費中心／綜合報導

東森好朋友Chill生活節即將於明天(9/19)於美堤河濱公園登場，好玩、好吃又有眾多好康拿不完，每年狂吸破萬人次共襄盛舉，堪稱全台最大野餐盛事之一！今年特別以潮字彙「Chill」為主題，邀請雲友們一起來當「鬆弛自信的生活玩家」，度過很酷、很放鬆的一天。盤點5大必參加理由，快分享給身邊的好友，相約9/19 11:00東森好朋友Chill生活節見！

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理由1：偶像、歌手超強卡司接力演出7小時　陪你唱到太陽下山

從早上11:00活動開跑，由聲林之王人氣選手們率先開唱，接下來再由饒舌新人Spark、潮甜女神關詩敏、輕饒舌團沒有才能、唱作歌姬林采欣、搖滾潮男樂團 TRASH、金曲歌后李千那、深情暖男曾昱嘉、鼓鼓呂思緯、文慧如、閻奕格、五堅情、李友廷接力演出7小時，最後再由動感原民天團動力火車當壓軸，唱到晚上6點太陽下山，眾多歌手輪番獻唱好聽的音樂，讓人Chill到耳朵懷孕～陪伴大家度過一個超Chill的秋日午后。

理由2：體驗智慧科技打造「Chill City市民證」完成闖關再抽萬元大獎

ETtoday今年特別結合數位生活推出「市民證」打造東森好朋友Chill生活節限定的「Chill City」，記得帶著手機申辦「市民證」才能在東森好朋友Chill生活節打通關，盡情享受好吃、好玩、拿好康！活動當天設計了闖5關活動，只要至ETtoday新聞雲、利百代、營多麵、中華電信及Her和她共5個攤位逛好逛滿完成闖關，即可立馬兌換限量闖關禮，還有機會抽中萬元禮券大獎，不必買樂透，來參加東森好朋友Chill生活節直接樂翻天！

理由3：3大市集、破百攤位數　逛好逛滿享優惠

平時逛市集辛苦凹折扣，與老闆比拚心理拉鋸戰？來東森好朋友Chill生活節逛市集，掛有「市民證優惠攤位」直接提供優惠，而且一次邀請到三大特色市集「揪揪市集」、「新動市集」、「有趣市集」大車拼，不論是手作糕點、質感飾品、浪漫花藝、KUSO創作…通通都在這裡與大家面對面接觸。

此外還有ETtoday精選品牌市集光陽KYMCO、中華電信、利百代、核卡O廚藝學院、小磨坊、營多麵、御茶園、MORE氣泡水、東森購物、東森自然美、東森全球新連鎖、更生保護會…等聯合提供大量好吃、好玩、好康優惠，保證讓雲友們滿載而歸。

理由4：地表最萌生物：小小孩、毛小孩通通一起來玩瘋

ETtoday一向對地表最萌生物「小小孩」和「毛小孩」超有愛！今年特別精心規劃更多服務，像是為小小孩推出「東森嘉年華」大玩遊樂設施，當天也有「我的餐盤你PLAY」以及「元本山手作教室」指導大家不只享用美食，更要學習如何讓餐點更可口、營養均衡吃得更健康；同時ETtoday寵物雲每年活動都不缺席，今年同樣在現場安排了醫師為寵物健檢，同時也有國泰寵物險協助飼主超前部署規劃毛孩的保險，成為飼主們本週末遛毛孩順便關心毛孩的好去處。

▲▼野餐,好友,聚會。（圖／Unsplash）

理由5：及時行樂！約閨蜜麻吉一起到戶外走走參與年度最Chill野餐趴

令人神經緊繃的2020年，每天張開眼都有嚇掉下巴的大事發生，必須找件事情轉換心情，今年大量減少的聚會影響社交，讓不少人感到寂寞孤獨，面對環境重大變化，莫急、莫慌、莫害怕，不妨趁著東森好朋友Chill生活節作為相約好友戶外約會的好理由，前往美堤河濱公園享受大自然、陽光、草皮，一邊聽音樂、吃美食、逛市集，重新感受人群相聚的溫馨歡樂氛圍，一起Carpe Diem及時行樂Chill一整天！
 

東森好朋友生活節

✔時間：2020年9月19日 11:00-18:00
✔地點：台北大直美堤河濱公園

★豪華卡司輪番獻唱，多組藝人開唱從早到晚不間斷！

★限量好禮免費拿，只要完成闖關，即獲神秘小禮！

★萌寵最愛的市集，假日溜狗兼健診，寵毛孩無極限！

★最受歡迎手作市集，各種手作療癒小物讓人好想剁手手！

>>>>>更多資訊請看官網<<<<<

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