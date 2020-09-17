爽玩「東森好朋友chill生活節」必備Chill City市民證　免費申請懶人包

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ETtoday新聞雲又來為大家謀福利囉～大朋友、小朋友以及毛小孩的年度盛事「東森好朋友Chill生活節」即將於9/19（六）於美堤河濱公園正式登場，好吃、好玩、好逛、闖關好禮拿不完還可以免費聽超強卡司演唱會的浪漫秋日野餐活動，值得手刀相約閨蜜麻吉一同拍照打卡狂殺記憶體，而且活動當天揪再多人一起來玩「通通免費入場」，還不快撂人Chill一波！提醒大家活動自11:00開跑，當天到達現場後，記得要申辦「市民證」才能一卡在手，輕鬆Chill一整天！

ETtoday今年特別結合數位生活推出「市民證」打造東森好朋友Chill生活節限定的「Chill City」，邀請雲友一同體驗智慧科技的超Chill Lifestyle！申請方法很簡單，先下載新聞雲APP完成手機認證後，點擊下方「活動」icon進入，再點選「東森好朋友Chill市民證」即可完成申請。

市民證詳細流程說明點此去>>>

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市民證將於9/19活動當天上午11:00正式上線，千萬要記得帶手機來玩嘿～因為申請市民證即可享有兩大優惠：

優惠1：「玩闖關遊戲拿好禮」

想要盡情享受好吃、好玩、拿好康，必備「市民證」打通關！東森好朋友Chill生活節特別設計了闖5關活動，只要至ETtoday新聞雲、利百代、營多麵、中華電信及Her和她共5個攤位逛好逛滿完成闖關，即可立馬兌換闖關完成禮（限量），還有機會抽中萬元禮券大獎～實在是超佛心的啦！

優惠2：「享有市集特別優惠」

東森好朋友Chill生活節還有超強看點，一口氣集結【揪揪市集】、【新動市集】、【有趣市集】三大文青市集，上百個攤位吃喝玩樂通通有，不論是手作糕點、質感飾品、浪漫花藝、KUSO創作…甚至是公益團體，通通都在這裡與大家面對面接觸，五花八門的創意內容，相信總有一攤會是你愛的，只要市集區掛有「市民證優惠攤位」的攤商，皆有優惠提供給雲友們！

除了和好友相揪野餐、逛攤位，當天主舞台也準備了眾多精采節目，還有超多大牌卡司輪番熱力演出、溫柔獻唱，像是搖滾潮男樂團 TRASH、深情暖男曾昱嘉、饒舌新人Spark、唱作歌姬林采欣、潮甜女神關詩敏、金曲歌后李千那、鼓鼓呂思緯、文慧如、閻奕格、五堅情、李友廷、動力火車以及聲林之王人氣選手們等齊聚一堂釋放舞台魅力，陪伴大家度過一個超Chill的秋日午后。

東森好朋友生活節

✔時間：2020年9月19日 11:00-18:00

✔地點：台北大直美堤河濱公園

★豪華卡司輪番獻唱，多組藝人開唱從早到晚不間斷！

★限量好禮免費拿，只要完成闖關，即獲神秘小禮！

★萌寵最愛的市集，假日溜狗兼健診，寵毛孩無極限！

★最受歡迎手作市集，各種手作療癒小物讓人好想剁手手！

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