中秋雙十連假即將到來　省道疏運措施報您知

▲中秋雙十連假省道疏運措施報您知。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中秋4天連續假期以及雙十節3天連假，即將接連到來，公路總局第一區養護工程處17日指出，依據端午假期輸運的經驗，交通「熱點」預估會出現在往返北海岸淡水-基隆，及桃園大溪、慈湖、石門水庫的各交通要道，建議北部地區的中短程旅次，用路人可以利用台61線及台31線作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路。

西濱快速公路台61線北部路段，除了新竹市區外都已通車，可通往西部濱海沿線各漁港、濕地等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統(台64、66、68線)，與國道系統(國1、國3)形成區域路網，形成北部地區之中、短程主要運輸走廊。

另外，也特別提醒用路人，台68線西行銜接台15線的南寮交流道，將於9月30日晚間21時起至10月4日21時止及10月8日晚間21時起至10月11日21時止，封閉左轉南下車道；台15線竹市路段也將於連假期間上午10-14時禁止左轉。

台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於中秋連假的10月1日0時至10月2日24時，雙十連假的10月9日0時至24時南下匝道將封閉，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

台61線苗栗竹南路段銜接國道3號的西濱交流道，於10月3日、4日0時至24時，10月10日、11日北上匝道將封閉，用路人可續行台61線至前方86K線附近香山交流道銜接國3北上。因國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，第一區養護工程處規劃台31線及台1線為往返桃園及新竹間的短程國道替代道路，建議民眾改道行駛，以避開國道壅塞車路段。

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