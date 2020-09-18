高雄鳥松廠房「丙烯酸乙酯外洩」空飄刺鼻惡臭！　環保局雙法重罰

▲高雄鳥松區某廠房丙烯酸乙酯異味飄出，環保局表示將開罰10萬至500萬。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄環保局17日陸續接獲多起民眾陳情，鳥松區中正路段廠房有明顯化學異味，遂立即派員前往查看，現場以儀器初步判定為丙烯酸乙酯。為防止異味持續擴散，18日凌晨1時許先將洩露點完成覆蓋吸油棉及帆布，異味已大幅降低，今早會再委請清除業者迅速將異味廢棄物運離該廠址並妥善處理。而該場址承租人違法棄置廢棄物產生異味惡臭，後續除將依空污法處以10萬至500萬罰鍰外；全案另涉違反廢棄物清理法，將處6萬至30萬元罰鍰，並移送法辦。

▲▼現場堆置化學混合物及數十桶內容物不明的藍色鐵桶，桶內液體洩漏產生明顯刺鼻臭味。（圖／記者吳奕靖翻攝）



丙烯酸乙酯屬於有機不飽和乙基酯單體，無色透明澄清但帶有辛辣味的液體，易燃，有刺激性氣味。

高市環保局昨日上午即接獲民眾反應，指位於鳥松區中正路46巷有不明異味，刺鼻很臭。環保人員趕至現場，發現該址無人大門深鎖，但從空隙可見堆置化學混合物及數十桶內容物不明之藍色鐵桶。因桶內黏稠液體洩漏產生明顯刺鼻臭味，現場以儀器初步判定為丙烯酸乙酯。環保人員初期先以木屑實施覆蓋，作業到下午2點30半。

不料晚間因受氣壓、風向影響，該廠異味範圍突然擴大，環保局再接獲多起陳情，立即啟動應變小組，並諮詢高雄科技大學陳政任教授應變處置方式後，獲建議先鋪設吸油棉防止廢溶液流出，在加以帆布覆蓋防止氣味飄散。

環保局稽查科、廢管科及鳥松區清潔隊，於昨晚10點30分共出動15人前往，其中6人著全罩式面具進場作業，稽查科空污小組2人則監控異味飄散情形，後於今日凌晨1時18分，將洩露點完成覆蓋吸油棉及帆布後，異味大幅降低，將於18日一早再委請清除業者迅速將異味廢棄物運離該廠址，送交處理業妥善處理。

環保局指出，該場址承租人違法棄置廢棄物產生異味惡臭，後續除將依空污法處以10萬至500萬罰鍰外；該行為人未依規定申請相關清理廢棄物的許可且任意棄置，已違反廢棄物清理法第41條及46條規定，將處新台幣6萬至30萬元以下罰鍰，並移送司法機關進行偵辦，刑事罰則可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

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▲環保局目前先將洩露點覆蓋吸油棉及帆布，異味已大幅降低。（圖／記者吳奕靖翻攝）