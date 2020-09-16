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快訊／紅霞颱風生成！鋒面來襲周末變天降4度　午後雷雨彈擴全台

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，紅霞颱風今晨2時中心位置位於鵝鑾鼻南南西方1040公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，於今天（16日）凌晨2時發展為今年第11號輕度颱風「紅霞」（NOUL）。氣象專家吳德榮提醒，周六、周日鋒面南下，北台天氣轉涼，其他地區也略下降；北部、東半部有局部陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後的機率較高，有較大雨勢。

今高溫區域：

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【橙色燈號】連續3日36度以上
南投縣、屏東縣、台東縣。

【黃色燈號】36度以上
新北市、台北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、台南市、花蓮縣。

▼氣象局對12縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣比較穩定、各地大致多雲時晴，午後各地山區、近山區有雷陣雨，範圍和15日相比較縮小，不過由於吹偏南風，恆春半島仍有點降雨；各地高溫約33至35度，有些甚至會達36度。

陳伊秀說，鋒面周五接近、周六、周日通過，屆時加上東北風增強，北部、東半部有降雨，但雨量量值還好，其他地區以午後雷陣雨為主，屆時北部高溫約降3、4度，來到31到32度，低溫沒太大變化，約24、25度；下周一、下周二仍是東北風影響，午後雷陣雨縮小到南部地區及其他山區。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，紅霞颱風今晨2時中心位置位於鵝鑾鼻南南西方1040公里海面上。陳伊秀分析，颱風已進入南海，目前仍在菲律賓近海附近，將以西北西偏西在周五左右接近越南，對台灣天氣沒影響；且未來發展強度還好，應該就是輕颱，也不會和鋒面有共伴效應。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，紅霞向西北西，通過海南島南方海面直奔越南，對台無影響；至於是否會有紅霞環流或其外圍環流，與鋒面交互作用而產生的共伴效應，且帶來大量降水？他說，由於周五其外圍水氣匯入台灣附近時，鋒面尚未南下；周六鋒面抵達台灣時，紅霞又已登陸越南，兩者相距太遠，故不致有共伴效應在台灣發生。

▼陳伊秀說，紅霞颱風往越南前進，對台灣無影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五鋒面由華中移出，並逐日南移至北部海面，台灣附近盛行溫暖的偏南風；今、周四各地晴朗穩定，近午因紫外線強而感炙熱，各地區最高氣溫升至36度以上，為秋老虎的天氣型態，午後山區雖有局部短暫陣雨或雷雨的機率，但範圍逐日減小、強度逐日減弱。

吳德榮說，周五紅霞颱風外圍輸入的水氣增多，雲量略增，大氣不穩定度提高，山區午後有局部陣雨或雷雨，並擴展至部分平地；周六、周日鋒面南下，北台灣天氣轉涼，其他地區也略下降，北部、東半部有局部陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後的機率較高，有較大雨勢，應注意。

吳德榮指出，下周一、下周二鋒面東移，天氣好轉，花東仍有局部短暫陣雨，中南部山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率；各地白天氣溫回升、早晚偏涼。

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