「紅霞颱風」最快明生成路徑曝！周末變天驟降5°C　雷雨彈擴全台

▲菲律賓西方近海的熱帶低壓將增強為今年第11號輕度颱風「紅霞」。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

第11號颱風醞釀中，中央氣象局表示，菲律賓附近的熱帶性低氣壓15日生成，未來將發展成「紅霞」颱風，整體環流範圍廣，預估將往西移動，逐漸從越南登陸中南半島，對台灣沒有直接影響。前預報中心主任吳德榮分析，颱風最快16日將生成，未來將迎2天秋老虎天氣，18日（周五）起颱風外圍水氣影響，轉不穩定，周末因鋒面南下，北台灣再度變天濕涼，明顯降溫。

氣象局預報，16日台灣附近風向是溫暖的偏南風，台東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，南部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，白天普遍暖熱，屬於「秋老虎」天氣型態，各地高溫33至36度，其中大台北、南投、彰化以南地區及花東縱谷有局部36度以上高溫出現機率。

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氣象局指出，19、20日（周六、日）鋒面通過及東北風增強，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；北部及東北部高溫略降、早晚有秋涼感，其中台北市高溫一路從36度降至31度，低溫則略降2度。

▲準紅霞一路向西，外圍環流將影響台灣天氣。（圖／翻攝RAMMB、日本氣象廳）

根據氣象局觀測，15日下午2時菲律賓西方近海形成一個新的熱帶性低氣壓，有發展為今年第11號輕度颱風「紅霞」（Noul，北韓命名）的趨勢，預測以時速11公里速度，往西北西移動，路徑朝向越南，對台灣無直接影響。

吳德榮在《三立準氣象》中指出，共伴效應是指北方鋒面抵達台灣時，颱風外圍或環流水氣與其交互作用，在台產生較大降雨，目前南海的熱帶低壓似乎沒有這樣的條件，預估最快16日（周三）將成颱，18日（周五）快到越南，這時台灣附近水氣稍微增多，鋒面在北部海面，也就代表兩者不會碰在一起，鋒面南下台灣時，颱風已經登陸越南。

吳德榮指出，16、17日為秋老虎天氣，以電腦模擬方向來看，準紅霞將往西北西前進，19日（周六）登陸越南，18日其外圍水氣讓台灣天氣稍不穩定，午後雷陣雨範圍、機率增加，周末北台灣因鋒面直接影響，這波鋒面結構較上波強，北台灣轉變陰天或雷雨天氣，氣溫明顯下降。

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▼周末鋒面來襲，北台灣變天濕涼降5度。（圖／NCDR、中央氣象局）

