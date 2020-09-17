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「將作出必要反應」北京斥美次卿訪台　陸委會：我們是主權國家

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▲▼美國次卿克拉奇專機抵台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲美國次卿克拉奇專機抵台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔡儀潔／台北報導

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）率團訪台，大陸外交部發言人汪文斌今（17）日表示，將根據形勢的發展作出必要反應。對此陸委會發言人邱垂正回應，中華民國是主權國家，對岸應理性面對台灣與國際社會友好互動。

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）率團訪台，代表美方出席故前總統李登輝的告別追思禮拜。大陸外交部發言人汪文斌今日表示強烈反對，稱此舉助長台獨分裂勢力的囂張氣焰，敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，立即停止美台官方往來和提昇實質關係，「中方將根據形勢的發展作出必要反應。」

▲▼陸委會，邱垂正 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲陸委會發言人邱垂正 。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於大陸外交部的說法，陸委會發言人邱垂正今日在例行記者會上表示，中華民國是主權國家，台灣從來不屬於中華人民共和國，台灣與美國在內的國際社會友好互動、推動各層面與世界合作接軌，這些是正當自然的對外作為，「我們認為對岸應理性、面對，台灣也將持續與各國進行友好往來。」

另外，國台辦16日設下《兩岸經濟合作協議》（ECFA）的執行前提，稱「只有維護好兩岸關係和平發展，兩岸協議才能順利執行」。

邱垂正對此表示，政府在2016年執政以來，已多次對外說明，兩岸已簽署的各項協議持續有效；業界人士以及若干學者反映，終止ECFA會造成相關業者的損失及傷害兩岸關係，希望可以持續落實執行，「那麼政府尊重民意，並一貫支持兩岸經貿對等交流。」

陸委會也就北市前里長朱雪璋偷渡中國遭押解回台一事作出回應。邱垂正說，刑事局與中國大陸公安部門透過《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》進行合作，將我方法院判決定讞後潛逃到大陸的朱男逮捕，陸委會對此表達肯定，呼籲兩岸應該在既有合作基礎上溝通互動，落實協議執行，才能保障兩岸民眾權益。

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