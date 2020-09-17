最適合燒烤水產品前5名出爐！漁業署推中秋組合「送50張農遊券」

▲漁業署推薦全台適合燒烤的各式優質國產水產品（圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

中秋節快到，漁業署在臉書問什麼國產水產品適合燒烤？目前最多人推薦的前三名是為國產白蝦、虱目魚肚和文蛤，活動到9月28日截止，漁業署表示，只要到粉專分享、按讚本該則貼文，9月30日將抽送50張農遊券。

漁業署今（17日）舉辦「中秋澎派飽典」記者會推薦全台適合燒烤的各式優質國產水產品，包括虱目魚、金目鱸、鬼頭刀、鯖魚、透抽及調製品等。漁業署署長張致盛說，在網路上請網友推薦活動，吸引超過六百多人參加，目前前五名分別是國產白蝦、虱目魚肚、文蛤、帶殼牡蠣和小卷和中卷，接著還有台灣鯛、秋刀魚及香魚等，以上主要勝出原因是容易買得到，新鮮又安全衛生。

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▲▼漁業署舉辦「中秋澎派飽典」記者會。

至於水產量和價格，張致盛表示，今年市況平穩，分析包括國產養殖魚，中秋階段大宗魚種價格親民，跟去年相差約10％，大家不一定要到產地購買，可利用網購、宅配。媒體問賣場進口水產品出現破盤價，國產競爭優勢？張致盛指出，在地生產，從產地到消費者手段時間短，有冷鏈系統，上市前漁業署有負責抽驗工作，合格才能上市，選擇國產，是靠新鮮安全衛生品質管控。

另外，疫情間波動價格較大，張致盛表示，之前外銷市場受阻，在鼓勵並協助市場開拓後，出口7、8月開始逐漸回升，提到有人認為石斑魚外銷是以大陸為主，但今年其實有到美國市場，上半年出口16噸，較去年成長5倍，其他市場包括澳洲、歐洲都有陸續開拓。

▲▼最多人推薦的中秋燒烤水產品，前三名是國產白蝦、虱目魚肚和文蛤

漁業署進一步說明，今年除各產業團體推出限時中秋水產品組合，剛評選出爐的2020「海宴」水產精品，品質優異、包裝精美，推薦國人選購贈禮。若習慣現場採購的民眾，9月19、20日在台北希望廣場邀請產區青年漁民、產業團體等，將當令豐富的養殖產品，由產區直送消費地。票選活動則至9月28日，只要到漁業署粉專分享加按讚，就有機會抽中每份面額250元農遊券，共50張，使用期限2個月，得獎名單9月30日公布在粉專。