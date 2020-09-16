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北市動物園19日舉辦中秋活動　閉園時間延至21時、星光票一律30元

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▲台北市立動物園19日將舉辦「2020悠遊月光中秋團圓夜活動」。（圖／台北市立動物園提供）

▲台北市立動物園19日將舉辦「2020悠遊月光中秋團圓夜活動」。（圖／台北市立動物園提供）

記者蘇晏男／台北報導

中秋節即將到來，台北市立動物園為鼓勵民眾參與戶外休閒活，將於19日在大門廣場舞台舉辦「2020悠遊月光中秋團圓夜活動」，且開放時間延長至晚間9時、星光票價一律30元。活動方面，園方除準備精彩的舞台表演與動物園中秋節傳統「柚燈大賞」外，今年還與文山區公所、滬江高中及三貓產業促進協會合作辦理眾多有趣的活動。

園方強調，當天動物園將延長開放至晚間9時，而下午4時以後動物園星光票價一律30元，夜間延長開放的區域包括台灣動物區、兒童動物區、教育中心及無尾熊館，大貓熊館則開放參觀到傍晚6時10分。

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▲▼台北市立動物園19日將舉辦「2020悠遊月光中秋團圓夜活動」。（圖／台北市立動物園提供）

針對「2020悠遊月光下中秋團圓夜活動」的規劃，園方指出，「柚燈大賞」刻柚抽燈活動自下午4時開放民眾至大門廣場現場報名，限量100組售完為止；晚間7時5分至7時10分是「柚子燈籠創意秀」，文山區公所邀請竹山羅師傅，製作10個柚燈創意竹燈籠，提供給現場加入走秀小遊行活動的民眾，以環保又帶有可愛復古風的方式讓柚燈秀增加趣味。

園方透露，同仁先前在國外參訪時發現，有些動物園會提供紅茶或洋甘菊花茶、薄荷茶等茶品，供特定鳥類及靈長類動物使用，讓動物可以預防血鐵沉著症發生或是舒緩神經緊張症狀，因此這次滬江高中與景文科大的飲調專業技能同學以此為靈感發想起點，於活動當天進行「動物創意茶飲表演」現場調製水果茶飲及動物創意果雕，歡迎民眾一起來認識動物們每天的健康飲食。

▲▼台北市立動物園19日將舉辦「2020悠遊月光中秋團圓夜活動」。（圖／台北市立動物園提供）

園方也說，當天的舞台活動也非常精采，包括花腳媽媽澔樂團演出、文山區明興里舞蹈表演、嫦娥舞蹈-水袖扇舞、瘋酷洛樂團演出、舞蹈魔術兒童劇、LED彩蝶舞蹈秀等，合辦單位文山區公所本次宣導性別平等人口政策，邀請海外知名「蘋果劇團」表演冒險勵志《抓龍特攻隊》舞台劇，透過戲劇活潑演繹性別平等、打破性別刻板印象，無論男生女生都可以擁有夢想，了解性平觀念和人口政策推廣。同時在大門廣場進行「親子同樂園遊會」駐站解說互動遊戲，讓民眾在遊玩之餘，更加了解保育野生動物的重要性。

另外，對於大貓熊寶寶好名投票活動，北市動物園自徵選兩階段共抽出40位幸運得獎者，將邀請參加「2020悠遊月光下中秋團圓夜活動」並上台領獎。

▲▼台北市立動物園19日將舉辦「2020悠遊月光中秋團圓夜活動」。（圖／台北市立動物園提供）

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