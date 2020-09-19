吃小磨坊美食拿好禮、免費暢飲MORE氣泡水！東森好朋友最Chill生活節超好玩

▲東森好朋友Chill生活節現場破百個攤位各推優惠，讓民眾逛到停不下來。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

一年一度由ETtoday主辦的野餐派對「東森好朋友Chill生活節」又來了，今天（9/19）在美堤河濱公園盛大展開，現場不僅有聲林之王選手和人氣歌手熱力演唱，還有3大市集、破百個攤位讓大家逛好逛滿。來東森好朋友Chill生活節不只能和朋友一起享受美好的音樂、逛市集放鬆一下；還有機會學到、吃到藍帶主廚親手做的拿手好菜、搶先喝到還未上市的新口味飲料！坐在草地上曬曬暖陽、吃吃喝喝，逛市集買東買西玩遊戲，週末就該這樣Chill。



懂得為生活找點樂子、週末來參加東森好朋友Chill生活節的人，也很懂得為三餐加點料，豐富日常「食刻」。懂吃的大家紛紛聚集在小磨坊攤位前，搶著要挑戰自己的味蕾敏感度！矇眼吃出薯條上的調味料口味，只要猜對就可以免費得到美味調理醬包一份，有泰式打拋、南洋叻沙、日式照燒、韓式辣醬等多種口味，簡單加熱拌麵拌飯就是美味一餐，最適合忙碌現代人。現場至小磨坊FB拍照打卡送可愛紙膠帶，加入官方Line帳號再送婆婆媽媽買菜、孩子帶便當最需要的環袋提袋一個。有吃又有得拿，讓精打細算的民眾笑得呵不攏嘴。現場品牌更透露之後通路會推出商品優惠，大家錢包記得準備好。

▲自封挑嘴大師的你，一定要來小磨坊攤位玩猜調味料大挑戰，猜對就能帶走美味調味包。

▲小磨坊多款調味包和辛香料是婆婆媽媽和愛下廚的人的好幫手，簡單就能端出色香味俱全的料理。

想擺脫料理苦手的人更要來生活節，小磨坊特別邀請廚佛瑞德Fred在生活節現場大秀好手藝，分別利用小磨坊的「蔥、蒜風味油」以及「日式親子丼醬」、「宮保雞丁醬」入菜，做出兩道噴香美食「宮保五香小排」和「薑燒豬肉」，大師一出手，現場瀰漫食物香味超誘人。擔任即將於10/23在ETtoday全平台首播的大型廚藝競賽節目「料理之王」首席導師的Fred，還放送好康給現場民眾，只要答對Fred的提問，就能上台吃到熱騰騰現做的美味料理。

▲只要到東森好朋友生活節小磨坊攤位，加入FB和官方Line帳號，就能拿到限量紙膠帶和環保袋。

來生活節和家人好友野餐、逛市集、玩闖關遊戲，玩到口好渴又不想喝無聊的白開水怎麼辦？到味丹攤位免費試飲多喝水MORE氣泡水吧！味丹提供原味、檸檬口味的氣泡水讓民眾解渴，現場還售有尚未上市的奇異果口味的氣泡水以及其他口味供民眾嚐鮮，延續多喝水品牌Drink more water，希望擁有獨特微刺激口感的氣泡水能帶給消費者更多飲用樂趣和感受。

▲今天天氣大好，來參加東森好朋友Chill生活節的民眾不怕口渴，到味丹攤位就能免費試飲多喝水氣泡水。

多喝水MORE氣泡水不只是氣泡口感的清涼作用吸引人，還添加微礦物質「鎂」補充流失礦物質，品牌表示有助消除疲勞、鎮定精神，最適合參加生活節逛市集逛累的民眾飲用。多種口味也讓消費者品嚐的時候像是在喝碳酸汽水，釋放全身的熱氣煩悶。特別是多喝水MORE+維他命系列，內含酸甜清新果汁以及維他命B&C，邊喝能邊享受清甜好心情，還能補充人體所需營養，維持精神活力。

▲10月即將推出多喝水MORE+維他命系列新品，奇異果口味氣泡水喝來酸甜清新，又有維他命B&C，讓人一喝精神都來了。

多喝水MORE氣泡水更換上年度新包裝，以圓滑曲線設計瓶型，瓶標則將陽傘、沙灘、或奇異果、海水、椰子樹等感官圖像裝進象徵品牌MORE的M中，霧面銀與亮面材質在陽光下交錯閃耀，外型簡約超時尚，拿在手上一秒變身潮男潮女！現場攤位也以新包裝設計布置出一面網美牆，有陽傘、躺椅、標語手牌，吸引不少人拿著氣泡水在布幕前拍照打卡。更棒的是，現場攤位還能玩轉盤試試手氣，轉到限定好禮和氣泡水圖案，就能得到限量多喝水書包和環保提袋，只轉到參加獎也很開心，能喝到大杯氣泡水消消暑。另外拿著氣泡水或攤位小物在拍照區打卡#多喝水MORE氣泡水，同樣能免費得到小禮物。

▲味丹多喝水MORE氣泡水攤位好禮大放送，材質堅挺的書包和圖案可愛的環保提袋，只要玩轉盤就有機會得到。

▲玩轉盤拿禮物遊戲吸引不少民眾參加，就連小朋友也來試手氣。

不只今天想喝，明天後天大後天都想喝嗎？10/7奇異果口味就能在7-11買到囉，原價35元，買2瓶只要52元，搜刮要趁早，快把時間筆記下來，百香果口味也會接續推出，心癢癢的人可要隨時留意7-11、萊爾富、全聯、MOMO和各大量販店通路囉。