亞馬遜搶佔 podcast 戰場　Spotify 再度面臨強敵挑戰

▲亞馬遜(Amazon)加入podcast戰場。（圖／路透社）



記者謝仁傑／綜合報導

亞馬遜宣布將在音樂串流媒體服務中加入播客（Podcast），進軍這塊興起的市場。亞馬遜提供在美國、英國、德國和日本的用戶在 Amazon Music 的 Podcast 功能，方案有內嵌廣告的免費版，以及年費 119 美元（約新台幣 3,470 元），可串流 200 萬首歌曲以上的無廣告會員。

亞馬遜將為聽眾提供原創內容和精選內容，媒體服務將以 Radiolab、Planet Money 和 Crime Junkie 等著名播客為特色，提供獨家製作的原創節目，有製片人 DJ Khaled、演員 Will Smith 主持、體育節目主持人 Dan Patrick 和音樂家 Becky G 等明星陣容。

Spotify 本已砸下重本來製作 Podcast，並收購了 4 家公司來擴展內容，然而隨著 Apple 推出「Apple One」的組合套裝方案，且 Apple Podcast 上本來就有許多免費的內容，而現在亞馬遜又進來參一咖，勢必會對 Spotify 造成極大的打擊。

台灣知名的 Podcaster《股癌》認為，除了 Amazon Music 提供 podcast 服務之外，也會有獨佔節目；亞馬遜強的點在於搭售組合套裝（bundle）技巧，反正綁一綁到時候大家都用他的東西。

▲台灣知名財經系 podcaster《股癌》。（圖／取自IG／mengkung_h）

《股癌》指出，目前北美的廣告佔比約為 Google 35％、FB 23％、AMZN 10％，趨勢來看臉書維持一定市佔，而谷歌和亞馬遜則是向中間收攏，也就是說亞馬遜的成長軌跡預期還不錯，本身就有現成廣告主，巨頭們要去收割 podcast 的廣告市場理應容易許多。

他表示，除了 Apple One 的強勢來襲，現在 Amazon Music 也湊咖，Apple 和 Amazon 都是家大業大，音樂或 podcast 在整個集團裡不過是一部分，卻是 Spotify 的全部；此外 Spotify 還敢搞審查、被抓到至今不回覆，那中長期應該就是把自己做倒了。

Spotify 股價週三下跌了 1.2％，收在 234.85 美元，觸及三個月來新低。《股癌》認為，以一家小公司的規模來說 Spotify 可是投入了巨量的現金來做 podcast，也成功引起一波風潮，卻在起飛之際自廢武功，若早日悔改修正還有機會，否則現在選擇多起來了，護城河形同直接被抽乾。

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