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蘋果推訂閱服務組合包　Spotify轟：又在利用主導地位壟斷市場了

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▲▼蘋果發表會,Fitness+,Apple one。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

▲蘋果推出Apple one軟體訂閱方案組合包服務。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果旗下軟體訂閱方案組合包「Apple One」今（16）日於發表會上現身，其中可6人共享的家庭方案每月僅19.95美元（台灣售價每月395元），預計將能為蘋果訂閱服務吸一波新用戶。不過這對蘋果的競爭對手來說就不是個好消息了，串流音樂平台Spotify稍早發布聲明再度向蘋果開炮，並呼籲監管機構出面「阻止蘋果」。

Spotify稍早向媒體釋出聲明，稱蘋果再次利用自己的主導地位壟斷市場，偏袒自家服務為其他App Store上的軟體競爭帶來不公平的優勢。「我們呼籲競爭主管機構採取緊急行動，限制蘋果的壟斷行為，若不加以遏止，將對開發者生態造成無法彌補的傷害，並威脅創作者和用戶的使用和創造自由。」

Spotify曾多次因App Store抽成及Apple Music競爭問題與蘋果槓上，並於去年向歐盟投訴違反公平競爭。不過對於此次的爭議，部分網友持有不同的看法。

國外網友在《MacRumors》論壇上指出，Apple One本質上與Amazon Prime沒什麼不同，難說有壟斷行為。也有網友認為，Spotify只是想摧毀蘋果好使他們能奪得更多市佔。另一名網友開玩笑稱，要是Spotify忌妒的話，可以開發自己的手機。

蘋果全新訂閱服務Apple One是將旗下服務整合為一個服務包，台灣將提供個人與家庭兩個方案，價格分別為315元及395元，服務內容包括Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade及iCloud 200GB；美國則再添一個Premier進階方案，除了上述服務外，再加入Apple News+及Fitness+兩服務，售價為每月29.95美元（約新台幣881元）。

▼Apple One最多6人共享的家庭方案一個月僅395元。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼Apple One。（圖／翻攝自蘋果官網）

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