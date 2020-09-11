碎紙機自燃成「火球」！　亞馬遜冷回大批問題產品：憑客戶評論不準

▲亞馬遜是網路零售商龍頭，董事長貝佐斯2019年曾登頂百大富豪榜。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

亞馬遜是全球最大線上網路零售商，在2017年的財富500強企業裡列第8位。然而根據《CNN》的報導，亞馬遜旗下公司AmazonBasics所提供的產品有相當大的安全性隱憂，儘管網頁上有無數電器自燃、自爆的回報問題，但除了兩次公開召回產品外，AmazonBasics從未公開承認過安全問題。

亞馬遜2009年推出的自有品牌AmazonBasics銷售超過5000種的低價位產品，包括電子產品、家用電器、生活用品和辦公配件，採用類似Costco的策略，主打低價位市場。在新冠肺炎大流行的期間，數百萬的美國人必須一直待家中工作，讓AmazonBasics達到相當誇張的銷售量。

然而有許多民眾向政府監管機構申訴，對AmazonBasics提供的產品安全表示擔憂。自2016以來，超過1500則評論回報了各種產品自爆、自燃、高溫融化等安全問題。

▲許多客戶購買的家用電器都因不明原因起火，引起安全疑慮。（圖／外稿）

康乃狄克州的消防員在2017年1月12日接獲一則通報，趕往現場時只看到漫天煙霧遮住了整棟房屋，破門後趕緊將當時受到二級燒傷的帕拉（Austin Parra）送往醫院。原本在房間熟睡的帕拉沒有察覺一旁的辦公椅自行起火，被大火困在臥室內。

根據消防局的火災調查報告，起火源是來自纏繞在椅子上的一條由AmazonBasics所生產的USB線，電源線高溫所產生的熱量引燃了辦公椅，雖然尚不清楚為何會產生這種異常的高溫，但推測是電線短路。

亞馬遜客戶已經回報了無數可怕的產品使用經驗與細節，包括有火焰從幼兒園的延長線插座中湧出，讓延長線變成「火焰噴槍」；手機充電線無故自燃，燒傷客戶的手臂和大腿；電池突然爆炸，化學物質噴濺到使用者的臉上；一輛汽車在高速公路中因車載充電器爆炸而起火，所幸只燒毀駕駛員的夾克；也有相當多的碎紙機事故，故障到變成了辦公室的「火球」。

AmazonBasics發言人聲明，銷售前後會反覆監控確保通過安全標準，也調查了超過100萬條評論的情況，「安全性是重中之重」，「調查結果因個案而異。有多種原因導致商品不再可用，但如果發現了嚴重的安全問題會通知客戶。僅憑客戶評論就可以得出結論，產品是不安全的，或者暗示普遍存在問題是一種誤導。」

前亞馬遜經理格里爾（Rachel Greer）表示，「當我離開亞馬遜時，我越來越擔心，隨著AmazonBasics產品數量的增加，增加銷售的動力會讓對安全性的注重埋上隱憂。我還在亞馬遜工作時，從來沒有聽過像這樣嚴重的情況，我懷疑現在產品測試已否像以前一樣嚴格。」