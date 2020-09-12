滑影音平台驚見「失蹤3年妻子」　夫喊話：回來跟我離婚吧





▲安徽一男子在短視頻平台上看到不告而別的妻子。（圖／翻攝自安徽電視台）

記者陳政錄／綜合報導

大陸短視頻（影音）社交平台興盛，除能打發時間，還可以用來尋親！據安徽電視台報導，鳳陽一男子小丁就在某段影音上，看到離家已失蹤三年的妻子，更發現她另組家庭，「孩子都兩歲了」，因而失望地找上媒體喊話，「妳（小鄭）要是不跟我過了，就回來跟我離婚」，盼終結這段失敗的姻緣。

據了解，小丁和小鄭（均為化名）兩人12年前相識相戀，隨後登記結婚並有了孩子，但在結婚期間，小丁曾經發現妻子出軌，妻子也承認並保證不再犯，獲得小丁原諒。

▲男子找上媒體盼對方能回來辦理離婚手續。（圖／翻攝自安徽電視台）

但好景不常，2017年時，妻子小鄭以打麻將為藉口出門後，就從此3年音訊全無，小丁曾經報警、找上妻子父母，卻都沒有消息，直到近日他在某個短視頻平台上，發現妻子的訊息。「我是在她（小鄭）二嫂喜歡的人看到的。」

小丁自述，透過影音內容發現，妻子常常和一名男子和一個2歲多的孩子在安徽合肥的一家商場逛街，中途小丁輾轉聯繫上妻子後，雖後者答應會回來離婚，但始終不透露自己身在何處，因此小丁選擇到商場附近蹲守，並透過媒體傳話。

《安徽電視台》報導，小丁向媒體表示，希望妻子能回來跟他離婚，「如果妳不離婚，妳的小孩子也沒有辦法上戶口。離婚後我們小孩的撫養費妳肯定是要給的，至於精神賠償回來就好商量，如果不回來，我只有到法院去起訴妳，告妳重婚罪，到時候別怪我無情。」

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