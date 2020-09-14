嗆妻「要錢去嫁有錢人」　夫離婚17年現世報…洗腎求扶養全被拒

記者黃翊婷／綜合報導

莊姓男子領有身障手冊，自稱百疾纏身，每月只有5065元的補助款可以用，根本不夠生活，因此提告要求與前妻所生的兩名子女每人每月支付5000元扶養費。但子女跳出來指稱他從未盡到為人父的責任，他們從小是由母親、外婆借錢扶養長大，最終獲得法官採信，不用出錢養病父。

▲莊男聲稱對家庭有過付出。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

莊男在判決書中主張，他現在患有高血壓、中風，還得洗腎，領有身障手冊，可以說是百疾纏身，無奈每月只有5065元的補助可用，別說支付醫藥費，連過日子都有困難，這才決定提告請求子女扶養，「我離婚時，孩子分別就讀國中二、三年級，是前妻將他們帶走，之後大家都沒有再聯絡了」、「那時候我人在台南工作，每天都很累」。

莊男聲稱，雖然是在17年前離婚，但這之前他對家庭還是有付出的，有一次孩子跌倒撞到頭，他不惜花費幾百萬元也要醫好，事到如今怎麼能說沒有盡到父親的責任。

但兩名子女反駁，從小到成年都是靠母親和外婆到處借錢扶養，父親從未關心。莊男的前妻也證稱，只要是前夫賺的錢都說是他的，為了貼補家用，除了白天做回收、晚上做手工，有時還會去工廠做按件計酬的工作，「如果吃飯、學費不夠，我媽媽有錢會借我，沒錢會幫我去借，我如果有賺錢就趕快還給人家，陸陸續續借了5萬、10萬，總金額我無法計算。」

▲前妻一人身兼多職，好不容易才把孩子養大。

前妻坦言，婚姻存續期間曾跟莊男一起去工作，並開口討要工錢，沒想到卻被罵得很難聽，「他說如果要錢就去嫁給有錢人」、「房租都是我在支付，他說他沒錢，我說回去爸爸（指公公）那邊住，住沒多久，他說要去工作，一年後就寄存證信函來說我沒有履行同居義務」。

台南地院法官認為，兩名子女、前妻以及前妻的母親所述內容一致，故證詞均應可信，莊男自稱有工作、照顧過孩子，卻通通遭到打臉，因此認定他是無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，如今若要孩子們負起扶養責任，顯失公平，最終裁定免除小孩的扶養義務，判爸爸敗訴，全案仍可抗告。