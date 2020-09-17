小鬼猝逝「蘋果跌倒偵測」爆紅　獨居男感念：Apple Watch救了我

▲小鬼黃鴻升驟逝，享年36歲。（資料照／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

小鬼黃鴻升16日在北投住處猝逝，享年36歲。據警方初步調查，事發當下只有小鬼一人獨自在家裡，研判是從浴室走出來時，不慎滑倒往後跌摔傷，因家中無人搶救不及而逝世。臉書粉專「MacUknow 蘋果中文知識網」發文：我們希望大家都平安健康。同時分享Apple Watch的內建跌倒偵測功能，意外引起討論。

根據蘋果官網介紹，Apple Watch的「跌倒偵測」內建在Apple Watch Series 4或後續機型，Apple Watch會在偵測到使用者有嚴重跌倒跡象後「點一下手腕」、「發出警示聲」，接著顯示畫面提示，可以選擇聯絡緊急服務或按下「我沒事」報平安。

如果使用者在1分鐘後沒有回應，手錶就會自動撥出緊急電話，並發出所在位置訊息，最後再通知先前設定好的緊急聯絡人。

▲Apple Watch嚴重跌倒偵測畫面。（圖／翻攝蘋果官網）

在挪威真的有Apple Watch因啟動「跌倒偵測」救了使用者的真實案例。根據挪威媒體NRK報導，當年67歲的男子Toralv Østvang在2019年的時候被救護員發現躺在家中浴室，流血和失去知覺。Østvang事後在醫院受訪時透露，自己在浴室跌倒，是 Apple Watch自動為他報警，因此救了他一命。