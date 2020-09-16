勞動部辦市集展成果　 新光三越台南新天地找樂趣

▲勞動部雲嘉南分署將於9月19日下午1時至7時，於新光三越台南新天地小西門廣場辦理「好時光．靚市集」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部雲嘉南分署將於9月19日下午1時至7時，於新光三越台南新天地小西門廣場辦理「好時光．靚市集」活動，現場邀集34家來自雲嘉南區具社會企業潛力的非營利組織與微型創業店家設攤，展售特色美食、農特產品與文創商品，另還舉辦美食饗宴試吃、DIY體驗與消費滿額抽獎活動，歡迎民眾參與支持。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，一年一度的「好時光．靚市集」大型盛會，為勞動部多年來推動「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」的輔導成果展現，今年更與「微型創業鳳凰」店家合作擴大舉辦。

劉邦棟說，勞動部多元計畫不僅為在地社區創造逾萬個工作機會，也讓地方特色產業傳承發展，同時也鼓勵中高齡民眾與婦女投入創業，勞動部也挹注資源一路陪伴成長，協助圓創業夢。

今年雖有疫情影響，市集還特別加入「多元微創主題展示區」，要展現豐富成果，包括雲林瓊埔合作農場地瓜霜淇淋、嘉義瑞峰社區特等獎春茶、阿里山打手機鄒有機農業發展協會的有機蔬果、台南西港檨林社區的阿中部長藺草帽、官田烏金社區菱炭吸附包、台西聚鮮冠軍文蛤、細鳳現熬果茶等34家單位特色呈現，讓民眾認識更多雲嘉南區的人文與產業風貌。

另現場更安排資訊小達人為民眾介紹雲嘉南地區「原民、生態、樂活」三大主題私房景點，民眾可至現場諮詢遊程，就有機會獲優惠好禮，同時還有手縫藺草鑰匙圈、押花小夜燈、水耕盆栽等DIY體驗活動。

當日市集活動除有鄒族逐鹿舞團熱情開場外，還有雙人小丑表演、不插電樂團等團體演出，營造嘉年華氛圍，同時因應中秋佳節到來，於臉書「雲嘉南多元培力一家親」粉專完成指定任務，還能獲得鮮菓雪糕或蛋黃酥，消費滿額還有機會抽中SWITCH、空氣清淨機、氣炸鍋等350項好禮，讓民眾吃喝玩樂一次滿足，歡迎親子同遊，逛市集「抽豪禮」，詳情可上「雲嘉南多元培力一家親」粉專。

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