勞動部「2020國家技能週」開跑倒數！三大展示區邀民眾參與　送紀念小物

▲「2020國家技能週」將於9/17~21於南港展覽2館舉行。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

由勞動部勞動力發展署舉辦的全國技能競賽，今年適逢第50屆，除競賽外，將結合周邊活動擴大辦理「2020國家技能週」，訂於今(109)年9月17日至21日在南港展覽館2館熱烈登場。民眾可於9月18日至9月20日上午9點至下午5點，前往參觀並體驗周邊活動。

為使整體活動能吸引更多選手、技能技職相關人士、企業主及民眾共襄盛舉，勞動部表示，民眾除了能參觀競賽，感受各項技職技能的熱血賽況之外，今年更特別盛大開辦周邊活動，包含「武林競技主題館」、「職訓展示區」、「職涯發展區」、「創客展示區」及相關體驗區，讓參觀民眾能藉由多元豐富的體驗活動，更加瞭解技職技能及職涯規劃的重要性，除了期待能吸引大眾關注之外，更希望藉此機會展現國家累積多年的技能競爭力。

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其中三大展示區中的「職涯起手室」，將職業體驗與就業準備等，以生動趣味、淺顯易懂又不失專業的方式，結合AR、VR技術，提供九型人格測驗、職業對對碰、VR360度職業體驗、AR虛擬職場體驗、模擬面試、職涯診療等各種好神、好有趣的職涯探索體驗。而「職訓展示區」以「一日智慧生活」為主軸，以多媒體互動結合聲控、手機APP、AI人工智慧、3D列印等創新科技的方式，讓民眾親身體驗如何將職業訓練所學技能應用在生活、工作與休閒娛樂。

另外，「創客展示區」規劃各式DIY工作坊，以及3D列印球車趣味競賽，讓民眾報名參加，體驗動手實作的樂趣，近期非常夯的機能服裝製作、農業遠端監控、魚菜共生平台等智慧裝置作品，都能在展區一覽創客多元創意的特色，此外凡參加闖關活動，集點數就能兌換好禮！

勞動部表示，「2020國家技能週」不只要讓民眾感受「第50屆全國技能競賽」的白熱化賽況，看見每一位參賽選手努力不懈、發光發熱的身影，更希望藉由本次活動，邀請社會大眾一起來了解技職技能，同時也讓年輕學子們，多一個機會去體驗各項技能，協助找尋適合且有興趣的技職項目，讓未來能有更多可能性！