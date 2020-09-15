勞動部「2020國家技能週」形象影片名導操刀　黑色幽默看完被嘴角出賣！

▲勞動部「2020國家技能週」邀請2017世大運名導演尹國賢以黑色幽默拍攝製作形象影片，能讓人會心一笑。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

由勞動部勞動力發展署舉辦的全國技能競賽，今年適逢第五十屆，為了使台灣民眾更加了解我國的技職技能在國際上的競爭力並參照國際規模，除辦理競賽外，更設置武林競技主題館、職訓展示區、職涯展示區、創客展示區及相關體驗區，擴大舉辦為「2020國家技能週」，以「讓專業的來」為標語，並邀請2017世大運名導演尹國賢拍攝製作形象影片「等不及的時刻，等待著你」，以黑色幽默、能讓人會心一笑的拍攝手法，期待能提升大眾對技職技能的關注與重視，以及對各專業領域的尊重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由國際獲獎無數的名導尹國賢操刀，詮釋出令人耳目一新的2020國家技能週形象影片，一共分成三篇，故事開頭以一個誇張的手法，表現刻不容緩的情況，影片接著以年輕人的眼睛帶領觀眾目睹這一個關鍵時刻，一個最能體現技職技能人才重要價值的時刻卻無能為力，這個時刻，看見的不只是一個緊急需求，更是對未來的期許，正是三篇形象影片所要帶給受眾的意念「等不及的時刻，等待著你」。

尹國賢導演表示，多數這類型的廣告，往往會將未來包裝得太過正面與美好，而陷於空洞的陳腔濫調，因此希望用輕鬆幽默、跳脫說教，使人會心一笑的方式，喚起大眾對於技職技能的重視以及對專業的信任尊重，讓影片能貼近社會又保有故事的娛樂性與幽默感。

此外，導演也鼓勵年輕學子們，面對未來千萬不要自我設限，要有主動學習的精神並對任何事物都要保持好奇心，更重要的是要能夠享受過程裡遇到的迷惘、堅持的辛苦和失敗的痛苦，因為經歷的每一分每一秒，都會是建立成就的關鍵時刻。

等不及的時刻，等待著你！前往勞動部YouTube網站 https://reurl.cc/m9nWYY 感受形象影片帶來的魅力！