紐西蘭「校車、火車相撞」…司機當場慘死！　車內40學生破窗爬出

School bus driver involved in crash with train in Bunnythorpe has died https://t.co/WZQEdqXLDb — RNZ News (@rnz_news) September 15, 2020

記者張方瑀／編譯

紐西蘭北島在當地時間16日上午8時左右（台灣時間16日清晨4點左右），發生一起校車與火車相撞的意外，導致校車司機當場身亡，其餘車上40名學生都僅有受傷，在救難人員的協助下從車頭被撞爛的校車上離開，目前還有1人傷勢較重，仍在醫院觀察。

根據《紐西蘭先驅報》（The New Zealand Herald）報導，紐西蘭當地時間16日上午8時左右，一輛載有40名學生的校車在北帕莫斯頓（Palmerston North）的班尼索普村（Bunnythorpe）和火車相撞，校車司機當場身亡，其餘學生都僅有受傷。

事發當下隨即出動4輛救護車到現場，救難人員協助學生從車頭撞爛的車內離開，有的人甚至必須爬過破碎的窗戶。這40名學生被分送至不同醫院，目前狀況都無大礙，僅有一人仍在醫院內觀察。

報導中指出，該處平交道設有警示燈與警鈴，現場也有安全柵欄被撞毀的痕跡，目前還在調查事故原因。

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