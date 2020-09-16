世界病人安全日！中國北港附醫：就診3訣竅好護身

▲中國北港附設醫院15日的宣誓大會上，邀請民眾為自己的就醫過程把關，院長亦帶領醫、護、行政主管組成病安防疫列車，至醫院各單位進行病安防疫walk round。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內醫療機構自2004年起，每年依據衛福部公告之病人安全主題，辦理病人安全週活動，2020年以「為病人安全發聲」(SPEAK UP FOR PATIENT SAFETY)為主題，鼓勵民眾及醫療人員提出病安顧慮；中國北港附設醫院特別在世界衛生組織9月17日「世界病人安全日」前，揪您一起宣誓，為「病安防疫發聲(speak up)」。

中國北港附設醫院院長吳錫金指出，英國國民保健署(NHS)（1998）指出，以病人為中心，導入病人參與，亦是醫院安全運作重要的一環，再者，今年因應新冠疫情，院內執行的多項防疫措施，也要醫院及病人、民眾的多方配合，才能完整防護，因此就醫過程、照護過程中對於病人安全的猶豫及不確定，勇敢說出來，病人安全不分您我，大家一起來維護。

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並呼籲民眾在就醫過程中，面對治療或處置，如果感覺有什麼不清楚或不確定的問題，一定要主動、勇敢地說出來，讓醫療人員知道您所關切的問題。秉持問問題(ask)、說清楚(talk)、細傾聽(listen)三大原則，要說清楚更應該詳細聽，而且確實要遵照醫護人員地叮嚀去做。

譬如在看診時主動告知醫師有無藥物過敏、與醫師討論服用其他中西藥或保健食品是否有影響治療、領藥時主動核對藥袋並確認藥品名稱、治療檢查時主動告知姓名及生日、手術前或進行長期治療前了解方案內容，主動與醫療人員一起討論、一起決定。

另呼籲醫療人員在治療照護過程中，除了依照醫療常規進行照護，因應病人多變化的病情，發揮多人聯防團隊精神，相互提醒病人狀態、團隊同仁、周遭環境、病情進展，加密防護網，擋住可能增加錯誤風險的動作或訊息，成為彼此的靠山。

15日的宣誓大會上，邀請民眾為自己的就醫過程把關，院長亦帶領醫、護、行政主管組成病安防疫列車，至醫院各單位進行病安防疫walk round，宣導「勇敢說出來，我會支持你」以及「落實防疫措施，保護你我安全」的概念，共同建立安全的醫療環境，讓醫病合作關係更和睦。

▲中國北港附設醫院院長吳錫金（右）關心員工家屬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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