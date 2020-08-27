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萬華女華僑遭分屍案偵結　兇手燒炭亡不起訴…疫情卡關家屬拿不到死亡證明

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▲▼ 變態割陰分屍兇嫌曝光！人間蒸發5天...萬華警方發布專刊全力緝捕 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林國平殺害女華僑分屍後自己燒炭身亡，犯案動機至今成謎。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／綜合報導

台北市年初發生鄧姓女華僑遭殺害分屍案，警方雖鎖定鎖定鄧女租屋處對面的房客林國平涉有重嫌，但林犯後傳訊給家屬稱「做了嚴重的事情」，畏罪躲到基隆民宅燒炭傷亡，經法醫解剖鑑定，鄧女窒息身亡後遭支解，因馬來西亞為了防疫限制人民出境，台北地檢署未能將死亡證明交給鄧女家屬，只能先依法處分不起訴已死亡的林國平。

26歲的鄧女來台後和表哥共住分居套房，1月6日失聯經家人報案後，警方從周邊人事展開調查，住在對門的林國平見警員登門，冷靜面對，看似毫無異狀，但警方調閱監視器，發現林男搬運可疑箱子和袋子離開住處，經追蹤林男租用車輛的GPS定位，在基隆山區找到鄧女遺體，確認鄧女已遇害。

▲分屍魔林國平7日下午冷靜搬運屍塊、過程全被民眾監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲監視器拍到林國平搬運支解過的遺體畫面。（資料照／記者張君豪翻攝）

沒想到12日，林男闖入基隆民宅燒炭身亡被人發現，辦案人員不解，大費周章地棄屍滅證，看似要逃亡保命，卻又輕生收場，為了追查全案始末，進入林男住處蒐證，同時請法醫鑑定死者遺體，結果確認死者死於窒息，疑似遭林活活掐死後再支解，下體也遭破壞。

但是與鄧女同住的表哥離台前作證表示，不清楚鄧女和林男有何過節，全案僅有林男在案發後傳給家人訊息自稱「做了嚴重的事情」，使得行兇動機至今成謎，檢警原要請鄧女家屬出庭表示意見，但因馬來西亞為了疫情限制人民出境，只能先依法將死亡被告處分不起訴，日後再循管道將鄧女死亡證明書交給家屬。

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