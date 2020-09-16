愛車停路邊「被酒駕撞爛」！載妹男笑講電話：沒錢賠...他氣炸了

▲多台機車遭殃。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市一名網友今早發現，停放路邊車格的機車被酒駕撞爛，但肇事的梁姓駕駛兩手一攤，聲稱自己沒錢處理，同時對方家長也表明不會幫忙，身為受害者的他氣憤發文，而廣大網友看完也超怒，直喊提告。

苦主今在爆怨公社發文怒道，「早上起床，看到自己的車被酒駕撞爛有何感想？屁孩家長說不幫忙處理，屁孩說自己沒錢處理，電桿都撞斷了說，死屁孩...載妹就要開車唷？」

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從畫面中可見，肇事車輛車頭全毀，而路邊一排機車也遭殃，就像保齡球般往一邊倒，有的更零件四散，車體慘毀；傻眼的是，肇事者竟被拍到，打電話跟朋友笑聊。

▲肇事男笑著講電話。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們紛紛回應，「先肉搜讓大家來公審」、「不處理就上法院」、「沒錢開個屁車啊」、「光電線桿就賠死了」、「有保險就交給保險吧，保險公司會代位求償」。

另外，據《聯合新聞網》報導，梁男昨夜飲酒後，先後載友人、女友返家，一路狂飆的他最後撞上整排機車、及電線杆。後來，警方到場進行酒測，其酒精濃度更高達每公升0.61毫克，立刻被依公共危險罪移送新北地檢。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。