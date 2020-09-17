「屁孩雙腳踩櫃台」恐龍媽0勸阻…店員無奈結帳！她轟：會生不會教

▲男童大鬧櫃台！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

恐龍爸媽無極限？一名女網友抱怨，日前去餐廳吃飯，大老遠就聽到孩子狂吼叫，由於沒跑到原PO桌旁貪玩，只好睜一隻眼閉一隻眼。怎料結帳時，小孩子也現身在櫃台，擅自爬到桌上嬉戲，而一旁的媽媽完全沒出聲制止，氣得原PO大罵，「拜託生了就負責任一點...家教很重要！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》森77表示，昨（16）日晚上她跟男友去吃壽喜燒，正享受大餐之餘，耳邊一直傳來小屁孩的吵鬧聲，「吃的有點厭世...不過想說沒有跑到我們附近就算了！」

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吃飽喝足後，原PO起身結帳時，發現小屁孩本尊還在嬉鬧，只見媽媽淡定買單，任由兒子把服務櫃檯當作遊戲間，更調皮爬上桌子，家長完全沒打算要勸阻，而店員也一臉無奈，只能加快手腳完成結帳作業。

▲網友也看不下去！（圖／翻攝爆怨公社）

身教重於言教，原PO搖搖頭直呼，「真的覺得，許多人都是會生不會教，拜託生了就負責任一點...家教很重要！」文章曝光後，底下網友也狂鞭，「等出事了，就會怪店家害他孩子受傷的概念」、「他媽搞不好很希望他的小孩摔下來，這樣就有藉口拗一餐免費的了」、「摔了跌了跟家長無關，是櫃檯設計不良」、「不會教就不要生」、「這小孩好可憐，以後只會惡性循環而已」、「那天去吃拉麵也看到一個瞎媽放任孩子直接採上椅子，靠著櫃台看師傅煮拉麵」。