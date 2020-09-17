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載女友回家…台大碩士生遭撞飛慘死！他酒測值0.70mg喊：精神尚可

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▲▼酒駕害人害己。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼設計師酒駕上路撞死台大碩士生，遭判刑5年6月。（資料圖／記者陳雕文翻攝，下同）

文／中央社

新北市45歲男子林志憲被控2年前酒駕，撞死騎機車的23歲台灣大學林姓碩士生，一審依酒駕致人於死罪判處5年6個月，經上訴，二審台灣高等法院今天駁回上訴，還可上訴。

檢方調查，擔任設計師的45歲男子林志憲民國107年10月5日晚間11時許，酒後駕車在新北市泰山區新北大道五段、泰林路一段路口違規左轉，撞上剛載女友返家、準備騎車回台北的台灣大學林姓碩士生，林生當場被撞飛，送醫後宣告不治。

警方對林男實施酒測，酒測值高達0.70毫克。林男向警方供稱，當天與友人、廠商聚餐時喝了幾杯清酒，自認精神尚可，才會自行開車返家。

▲▼酒駕害人害己。（圖／記者陳雕文翻攝）

遭撞的林生品學兼優，建國中學畢業後考上國立中興大學土木工程學系，後來再考上台大土木工程學系研究所結構組攻讀碩士，高中時還曾赴馬來西亞參加發明比賽勇奪銀牌。

一審的新北地方法院審理後認為，林志憲執意酒後開車上路，對於他人生命、身體、財產安全危害非輕，導致被害者因此死亡、家屬遭受失去至親、無法彌補傷痛，迄今尚未和解，但考量他自始至終坦承犯行、沒有前科，依酒駕致人於死罪判刑5年6月。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天認定原審判決並無違誤，駁回上訴，仍判5年6月，全案還可上訴。

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