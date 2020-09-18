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社會 社會焦點 保障人權

3次酒駕害騎士摔死掰「他自己撞的」　駕駛嗆法官判錯…賠償金曝

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記者黃翊婷／綜合報導

鄧姓倉庫管理員去年4月23日酒後開車外出，行經桃園市蘆竹區八德一路時，與騎乘機車的楊姓男子發生車禍，導致對方傷重不治，刑事部分被依法判處8年8月有期徒刑。他挨告之後強調是騎士自己撞上來的，不關他的事，但並未獲得法官採信，因此，民事部分還得賠償家屬631萬9862元，全案仍可上訴。

▲▼車禍。（圖／示意圖／取自pixabay）

▲鄧男肇事之後棄車離開現場。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

楊男家屬在判決書中主張，鄧男酒駕上路，行經桃園市蘆竹區八德一路時先撞上鐵絲圍欄，楊男騎車經過，因為閃不開傾倒在路上的圍欄，擦撞之後人車倒地，受到頭胸部鈍挫傷、肋骨骨折、氣血胸等傷害，送醫急救仍因呼吸衰竭死亡。

更讓家屬氣憤的是，鄧男明明看到楊男倒地不起，沒有幫忙採取救護或其他必要措施也就算了，竟然還把車子留在原地，徒步離開現場，挨告之後甚至還曾辯稱是騎士自己撞上來的，與他沒有關係，說出「事故發生當下我不知道他有撞到護欄，機車只是輕輕滑倒，與我無關，當下我也傻住，只想到要去車上找手機及鑰匙，回家聯絡吊車，並沒有肇事逃逸的意思」等話。

▲車禍,撞車,酒駕,意外 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲楊男沒閃過被鄧男撞倒的圍欄，摔車身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

由於鄧男在刑事部分被判處8年8月有期徒刑，民事部分，他則辯稱是刑事判決有誤，「我沒有酒駕，是回家才喝酒。」不過，這其實不是他第一次酒駕被抓，2009年間第一次觸法被判罰5萬，2019年2月再犯，判罰2月有期徒刑並吊銷駕照，沒想到事隔2個月就發生憾事。

雖然鄧男強調事發當下並未喝酒，但桃園地院法官並不採信，直指因為他的行為，導致楊男無法與妻兒共享天倫，造成家庭破碎、天人永隔的遺憾，考量到雙方身分、地位以及經濟收入等因素，最終判他應賠償楊男妻兒3人共631萬9862元，全案仍可上訴。

● 飲酒過量，有礙健康
● 開車不喝酒，喝酒不開車

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