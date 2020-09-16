鄭文燦認「曾想過當總統」　林佳龍也被問...鬆口給答案了

▲桃園市長鄭文燦最近上網紅節目，被詢問到有無想當總統？鄭坦承有想過，但當下才是最重要的。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園市長鄭文燦在網紅娘娘節目上，認了曾經想過當總統，引起外界熱議。交通部長林佳龍今（16）日出席活動受訪時也被問了同樣問題，對此他回應，現在他的角色是交通部長，他就是把自己份內的事做好，為執政團隊加分，為社會推動更多福利、建設。

鄭文燦近日網紅娘娘合體推銷桃園，娘娘突然殺出一個番外題，問他有沒有想過做總統？當時鄭也幽默回應「當然有想過啊！」但隨後指出，「但是我知道大部分的夢想都無法實現，所以乾脆就不要想，你在台灣，你會發現台灣人包容度很大。」

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍上午接受媒體聯訪時也被問到是否跟鄭文燦一樣，也曾想過當總統？他回應，身為執政團隊一員，就是努力把自己負責的政策、業務做好，以政績爭取社會認同，為人民謀福利。

林佳龍也強調，他現在的角色就是交通部長，就是把他的工作做好，交通跟人民生活密切相關，誠如蔡英文總統所說的，執政要從人民角度出發、為人民設想。他說，不管是發言或是做事，他就是秉持這樣的原則，把自己份內的事做好，為執政團隊加分，為社會推動更多建設福利。

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