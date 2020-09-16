彰化神秘女預言「這間會中」　大樂透1億開出！店家：蝴蝶飛入

▲大樂透頭獎1億落在彰化北斗吉時樂彩券行。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大樂透頭獎昨天開獎，彰化縣北斗鎮「吉時樂彩券行」1億元一注50元獨得，陳姓店長說，最近經常有蝴蝶飛進店來，最近1個月有名來自外鄉鎮的婦人就曾預言「你們店會中頭獎」，果真中1億，2夫妻高興的早上還放鞭炮慶祝，預計明(17)開店時，將準備100杯85度C咖啡，請到店消費的客人。

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▲陳姓店長夫妻為分享喜悅，明天將準備100杯85度C咖啡，請到店消費的客人。

北斗鎮斗苑路上的「吉時樂彩券行」在地開了3年，曾在春節及端午大樂透加碼時，開出100萬加碼獎，店裡有名婦人刮刮樂也曾中過200萬頭獎，已經累積不少常客，昨晚開出1億，今天上午7點開店，許多民眾已經迫不及待到店買樂透彩沾沾喜氣。

▲早上一直有客人到店消費。

店長的丈夫也透露說，最近有朋友帶他到南投境內1間財神廟拜拜，祈求彩券行生意興隆，沒想到就開出頭獎，真的太高興了；甚至有一次1名住在外鄉鎮的婦人，到店內買樂透彩就說「你們店會中頭獎」，最近1個多月以來經常到店買樂透彩，每次一買就是好幾百元，也在猜測幸運兒會不會是她。

▲牆上貼滿各式中獎彩券。

陳姓店長夫妻皆是肢障人士，早年與朋友做印刷工作，2人胼手胝足辛苦拉拔小孩長大，3年前才在此地開彩券行，上門買彩券的人恭喜聲音不斷，店長說，要慶祝店內開出1億元頭獎，明天將準備100杯咖啡請來店消費的客人，感謝財神眷顧。

►店長妻說，感謝財神眷顧。

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