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蘋果發表會藏伏筆！神秘「U1晶片」現身Apple Watch Series 6

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▲▼蘋果發表會,Apple Watch S6,Apple Watch SE。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

▲Apple Watch Series 6搭載了與iPhone 11系列相同的「U1晶片」。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果今（16）日凌晨發表了新一代Apple Watch，亮點除了搭載了血氧檢測功能及添增全新的錶殼顏色外，還有一個被蘋果簡短帶過的小細節，即Apple Watch Series 6搭載了與iPhone 11系列機款相同的U1晶片。

「U1晶片」為蘋果去年9月發表會上埋下的伏筆。該晶片是由蘋果自行設計，功能與半導體公司Decawave的超寬頻DW1000晶片類似，可提供10公分以下的精確無線電定位功能。據《9to5Mac》報導，U1晶片採用了名為超寬頻（Ultra-wideband, UWB）無線電定位技術，可提供精準的位置及空間感知，因此配備U1晶片的設備可檢測到同一房間中其他設備的確切位置。

iPhone 11正是透過U1晶片來增強AirDrop的功能，使AirDrop可檢射到附近的設備，並在分享的介面中顯示。而隨著蘋果將U1晶片導入Apple Watch中，更進一步顯示蘋果的野心。

除了AirDrop外，U1晶片的導入預計也將使蘋果最新的「數位汽車鑰匙」（CarKey）功能獲得進一步的支援。CarKey功能可讓用戶透過iPhone或Apple Watch上的NFC功能取代傳統的車鑰匙，而有了U1晶片，未來用戶甚至無須將iPhone拿出口袋或舉起手腕來接觸車門解鎖，可以直接啟動汽車。

此外，外界普遍猜測U1晶片將使Apple Watch能搭配Find My，實現更好的追蹤功能。而近期傳聞不斷的蘋果追蹤器「AirTag」也可能會搭載用超寬頻技術，讓用戶能輕鬆尋回遺失物。

蘋果近期一直在研發「NearestInteraction」框架，開發人員可利用該框架來獲取附近iPhone的位置，並在用戶之間實現新的交互體驗，雖然蘋果並未提及，但預計此功能將在未來添增進watchOS中。

雖然上述的功能皆尚未公布，但可以肯定的是，蘋果將U1晶片導入Apple Watch中是為實現更大的用途，不過值得注意的是，目前僅有Apple Watch Series 6具備U1晶片，同時推出的Apple Watch SE則沒有。

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