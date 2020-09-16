逆天長腿妹全裸跨坐甩「洗面奶」　老司機包廂狂動爽翻下場慘曝

▲新興分局查獲脫衣陪酒KTV 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府警察局新興分局被惹毛了！之前被爆轄區內有知名風化地點「土地公大樓」以及「電信大樓」讓新興分局顏面無光，近期大動作掃黃，就在15日的時候前往和平一路一棟大樓當中的KTV，推開包廂的時候，發現脫衣陪酒的小姐正在「洗面奶」，全部帶回。

新興分局接獲檢舉在新興區和平一路一處大樓KTV當中有從事脫衣陪酒，分局規劃了2次探訪勤務，就在15日深夜時機成熟，持高雄地院搜索票進入查緝，一打開包廂門不但聽見動滋的音樂聲響，放得超大聲以外，女服務生更是全裸秀舞，跨坐在男客身上「洗面奶」，男客人更是「用手」洗奶，最後2處包廂內查獲共5名消費男客及9名女服務生。

▲新興分局查獲脫衣陪酒KTV 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲新興分局查獲脫衣陪酒KTV 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方現場一併逮捕現場顏姓負責人、一樓把風人員、會計、幹部及少爺服務生等8人，並通知營登負責人到案；同時查扣營業所得11萬400元、小姐檯單紀錄、員工打卡單、無線電、監視器設備等證物，全案計查獲1件23人，現場負責人等9名員工訊後依妨害風化移送高雄地檢署偵辦，9名女服務生依違反社會秩序維護法裁罰，5名消費男客訊後飭回。

▲新興分局查獲脫衣陪酒KTV 。（圖／記者吳奕靖翻攝）