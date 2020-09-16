公路驚見「陷阱公廁」！車輛一停好困沙堆...業者秒索高額拖車費

▲廁所。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

近日大陸一名博主爆料稱，甘肅敦煌公路旁設有一間「陷阱公廁」，誘惑想解決生理需求的人靠近，民眾只要不幸將車輛開進去，就會陷入沙地裡無法開走，而在一旁的不肖業者就會出面，索取高價拖車費。誇張的是，店家還不準路過的熱心民眾幫忙，甚至嗆說「這個地方不是說誰想拖就來拖的」。

綜合陸媒報導，博主「小粉攤旅行」表示，8月初他經過阿克塞與敦煌交界處時，看見一輛白色房車陷在公路旁的沙地裡，他正想過去幫忙時，卻有一名男子現身阻擋，不僅把綁好的拖車繩扯掉，甚至嗆他趕緊把車開走，並大聲嚷嚷「我這個地方不是說誰想拖就來拖的，你有救援證沒有？」

▲甘肅敦煌公路旁驚見「陷阱公廁」。（圖／翻攝微博，下同）



沒想到，影片一出，不少受害者跳出來講述被騙的經歷。一名林姓男子表示，他路過時看見有個滑沙點的廣告，沒多想就開進去了，當時車輛受困後，也是同個男子現身幫忙拖車，但由於他的房車重達4噸，所以收了他們人民幣1300元（約新台幣5600元）的拖吊費。

另外，也有一名劉姓女子指出，公路上沒有服務區，也沒有加油站，想解決生理需求的她從遠處就看見有個公廁，沒多想後就開進去，車輛同樣也是受困於沙堆中，詢問一旁業者的老闆後，對方卻加碼要他們玩幾個「項目」，最後付了400元的費用才成功脫困。

「小粉攤旅行」指出，他後來才發現，陷車不遠處有一間公廁，「我懷疑這就是一個騙局，以公共衛生間為誘餌，讓其他路過上廁所的遊客陷車，再收取高額拖車費」，至於沒掉入陷阱的，就改收一人3元的上廁所費用。

對此，敦煌公安局表示，經過調查後，發現自2019年3月起，37歲的邸姓男子等人在該地點經營沙漠越野、滑沙等項目，而當路過車輛駛入路邊廁所前鬆軟沙地被困後，邸男等人藉機強行索取拖車費，並阻止他人救援。目前，警方已於昨（15）日上午抓到5名涉案人，其中2人正被刑事拘留，案件目前還在進一步釐清當中。

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