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北京疫情現「三手傳染」　夫妻上公廁染疫...無新發地接觸史

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▲▼尿尿,衛生紙,大便,廁所,憋尿。（圖／視覺中國CFP）

▲北京一對夫妻在公共廁所染疫。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

北京近日疫情復發，豐台區新發地市場為主要的擴散源頭，但值得注意的是，近日北京市海淀區在向一對確診夫妻進行疫調時發現，兩人均無新發地接觸史，判斷是在一處曾有通報病例活動、受到汙染的公廁內染疫，顯示北京市疫情已經進入「三手傳染。」

北京海淀區流行性疾病調查人員發現，6月20日出現的本土確診病例中，有兩例是當地天客隆超市二樓美食城經營「烤肉拌飯」的業者，為一對夫婦，均沒有新發地接觸史，官方緊急下令徹查。

▲▼北京疫情,計程車,社區,核酸檢測,百貨,端午節。（圖／記者任以芳攝）

▲北京近日疫情復發。（圖／記者任以芳攝）

經21日凌晨疫調緊急啟動後，北京市官方於近日確認，兩人的感染源是在永定路70號院內的一處「公共廁所」，該地址曾經4次出現在先前通報確診病例的活動場所中。

疫調人員認定，此次天客隆超市疫情，為新發地疫情經三手傳染後所致。訊息一出後，也引起陸網討論，有人直言「難道是糞管傳播?」、「不敢上廁所了」，另也有人擔心該確診夫婦經營熟食店，接觸人員眾多，每天處理大量食材，可能還有擴散風險。

不過，大陸中央疫情防控指導組專家組成員張伯禮認為，北京市疫情擴散趨勢基本已經受到控制，估計這個月底患病人數降至個位數，並在下月中下旬基本清零。他補充，民眾應堅持戴口罩，勤洗手、少聚集、少聚餐，不吃生冷食物，特別是海鮮、肉類等一定要煮熟。

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