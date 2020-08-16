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西雅圖設114間流動式廁所　「馬桶煙羽」恐將爆發公衛危機

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▲西雅圖試圖用「流動式廁所」，解決「公廁」供不應求的問題。（圖／取自免費圖庫Flickr）

▲西雅圖用「流動式廁所」解決「公廁」供不應求的問題。（圖／取自免費圖庫Flickr）

實習記者劉雪兒／綜合報導

新冠肺炎疫情危機還沒解除之前，美國大部分的餐飲業皆以外送、外帶的形式繼續營運，不過多處公廁拒絕對外開放的情況下，外送員幾乎沒有地方可以使用洗手間，這也可能造成公共衛生的隱憂，儘管當局已盡量改善這種情況，但是對於無家可歸的人，所做的還是遠遠不足。

根據《華盛頓郵報》報導，研究早前指出，新冠病毒可通過「馬桶煙羽」進行傳播，於是各個業主們為了避免疫情擴散，紛紛關閉公廁，導致外送員、計程車、以及快遞員在運送的過程中，找不到任何一個地方洗手，而病毒將極有可能透過食物或包裹傳播，倘若隨地便溺，也將提高其健康風險性。

據報導，西雅圖（Seattle）官員設立32座流動式廁所，使全市總數達到144間；公園還有107間洗手間，根據圖書館系統數據顯示，重新開放的五座洗手間，已有將近6000人使用這些設施。儘管情況有明顯的改善之外，但對於那些無家可有的街友來說，還是無法滿足需求。

當地金恩郡遊民聯盟（King County Coalition on Homelessness）執行董事艾莉森（Alison Eisinger）表示，「需求大於我們的可用資源，這裡是一個非常富裕的城市，我們仍然沒有向人們提供普通而端莊的簡單基礎和知識」，甚至喊話當局說，「定期滿足人們的需求，總好過發生公共衛生危機時才來解決」。

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