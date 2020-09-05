21歲嫩妻公廁產子「裝箱丟垃圾桶」！丈夫喊冤：根本不知道她懷孕

▲嬰兒用品店的店員看見馬路對面有人群聚集，上前才知道有棄嬰。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

新生命的降生，對多數家庭來說十分幸福。不過，大陸貴州省安順開發區有名女子在公廁產下嬰兒，竟然拿著紙箱裝起來，再丟到一旁的垃圾桶裡，直到被公廁管理人員發現，事情才曝光。更離譜的是，同行的丈夫竟稱「完全不曉得妻子懷孕」，也不知道妻子在廁所裡產子拋棄，讓人十分生氣。

綜合陸媒報導，安順開發區某處嬰兒用品店的2名銷售員日前看見馬路對面圍了一群人，現場十分吵雜，因此上前了解情況，原先以為是打架，靠近後才發現垃圾桶裡有名剛出生的嬰兒，被用紙箱裝著。

▼公廁內竟有棄嬰，嚇到許多圍觀群眾。（圖／翻攝《網易新聞》）



看見這種場面，2人嚇了一跳，打開公廁的大門，發現裡面都是血，一時之間手足無措，不曉得該如何處理。正當眾人都不知道該怎麼辦時，2人鼓起了勇氣，伸手把嬰兒抱了起來，撕開了胎膜，嬰兒才開始正常呼吸，哭了起來。

2人立刻返回店裡，用毛巾包裹新生兒，再趕快送到醫院去，希望能救回剛誕生的小生命。所幸經過治療，新生兒成功活了下來，也確認了性別，是名女嬰。

事件鬧得沸沸揚揚，醫生初步研判，由於女嬰身上的臍帶不完整，有拉扯的痕跡，可能是母親在公廁生下後，再棄置到垃圾桶裡。警方也循著這個方向開始調查。

▼公廁產子嚇壞眾人。（圖／翻攝《網易新聞》）



擴大調查監視器畫面，警方發現了棄嬰的嫌疑人，是一對年輕夫妻，當時騎著機車跑到場，妻子急切地衝入公廁，丈夫還在外面遞衛生紙，過了約15分鐘，2人快步離開，騎著機車揚長而去，因此要求2人到案說明。

▼孩子被送到醫院時，羊膜還沒去除。（圖／翻攝《網易新聞》）



妻子到案時說，她今年21歲，與丈夫育有一子，丈夫一直都想要有第二個孩子，因此2人十分努力，但真的懷孕後，又因為經濟考量，不得不放棄，而且丈夫長期在外，對她相當不關心，直到員警上門通知，丈夫才知道她已經懷孕，還在公廁裡生小孩、遺棄小孩。

警方調查後將年輕妻子逮捕，依照遺棄罪刑事拘留，但考量身體因素，目前讓女子保外就醫。年輕的丈夫則說，全家人都很期待這個新生命，連名字都已經取好，等到案件調查結束，會在第一時間把孩子帶回家照顧。

►臉蛋細嫩柔滑就靠它

▼丈夫載著妻子到公廁，妻子產子後裝箱丟垃圾桶。（圖／翻攝《網易新聞》）

