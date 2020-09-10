中美關係緊張　習近平將與梅克爾、歐盟主席會晤

▲德國總理梅克爾2019年9月訪中時，與中國國家主席習近平會面。（圖／翻攝新華社）

記者陳政錄／綜合報導

在中美關係持續激化的背景下，中國大陸外交部9日宣布，國家主席將於14日與德國總理梅克爾、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩共同舉行「中德歐領導人會晤」，以視訊方式舉行。

事實上，近期中國致力推進與歐盟、俄羅斯，甚至與中東、非洲、東協等地區國家關係。6月23日，習近平與大陸國務院總理李克強在分別與中歐領導人舉行視訊會議時，就討論了全國經濟發展局勢、疫情等議題，歐盟方面當時則曾表示對「港版國安法」實施的擔憂。

但當時習近平向馮德萊恩、米歇爾強調，中方願意同歐盟攜手合作，推動「後疫情時代」中歐關係更成熟穩健，中歐兩大經濟體應發揮世界經濟雙引擎作用，拉動經濟復甦，維護全球產業供應鏈穩定通暢。

近期，中國國務委員兼外交部長王毅甫於1日，結束對歐洲德國、法國等五國的正式訪問，而後中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪再於9月1日至4日，對緬甸、西班牙、希臘進行正式訪問。

中國外交部發言人趙立堅9日還宣布，王毅將出訪俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯與蒙古，出席中俄印外長午餐會。分析人士指出，在中美關係惡化之際，中方持續鞏固歐洲等地盟友，施行兩手策略。

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