40年來最低谷！「習好友」美駐華大使無奈閃辭　中美外交變相降級

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)14日在推特閃電宣布,美國駐華大使布蘭斯塔德(Terry Branstad)將於10月離職。據悉,他將於大選前返國,並替川普助選。然而蓬佩奧並未揭露未來將由誰接任美國駐華大使一職,且根據分析,如要派駐新大使將耗費一定程序,短時間內駐華大使一職恐將空缺,形同美中外交關係變相降級。

根據《法國國際廣播電台》報導,布蘭斯塔德2017年被派任為美國駐華大使,在此之前他就曾多次促進美中間的交流,在他擔任愛荷華州長時,推動愛荷華州與河北省締結姊妹省,並在1985年接待時任河北省正定縣縣委書記習近平與其帶領的玉米考察團。2012年,習近平在成為國家主席的前幾個月,曾經重訪愛荷華州,當時布蘭斯塔德也曾設宴款待,兩人的好交情不在話下,布蘭斯塔德更被稱為是「中國人民的老朋友」。

有鑑於布蘭斯塔德與習近平的個人情誼,他在2017年赴北京上任時被總統川普賦予高度期望,各界都希望能藉此加深美中關係。然而在布蘭斯塔德上任的3年多內,美中之間卻發生貿易戰、港版國安法、新冠疫情、美國關閉中國駐休斯頓總領事館等一連串的問題,導致兩國關係陷入40年來的低谷。

據悉,布蘭斯塔德在辭呈上寫道,他曾經到訪中國的26個省區,如果不是遇到疫情,他將遍訪中國各地。他更說,「我在中國遇到非常多了不起的人,我和我的夫人難忘中國人的熱情好客。」然而殘酷的是,中國對於他與駐華領事館其他工作人員的限制越來越多,甚至在他投書《人民日報》想要解釋美中政策近來的變化時,遭到大陸黨媒以「有明顯的事實錯誤並充滿偏見」為由拒絕。反觀中國駐美大使崔天凱光是在2020年就發表了5篇為中國政府辯護的文章。

根據《美國之音》報導,亞洲協會美中關係中心主任夏偉(Orville Schell)認為,「布蘭斯塔德前往北京赴任時是帶著希望的,總統川普甚至也希望能藉此達到某種突破。布蘭斯塔德的確是個很好的人選,他認識習近平。但是他們所預想的,受到被破壞的雙邊關係影響,都沒有成功,布蘭斯塔德一定認為自己在那裡無法發揮建設性作用。」他更直言,「布蘭斯塔德的離任是接觸政策已死的另一個預兆。」

另外,有一名來自美國國務院不願具名的高級官員表示,「北京當局在很多方面都把路堵死了,中國對美國在華外交實際上有很多的限制,所以不管布蘭斯塔德是不是待在那裡,都沒什麼差別了。」

Ambassador Branstad has contributed to rebalancing U.S.-China relations so that it is results-oriented, reciprocal, and fair. This will have lasting, positive effects on U.S. foreign policy in the Asia-Pacific for decades to come.