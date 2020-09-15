　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白衣妹闖馬路！高雄哥「神之鬼切」按喇叭幫擋車　超暖救援萬人讚翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

女童在馬路上遊蕩，嚇壞不少路人。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女童在馬路上遊蕩，嚇壞不少路人。（圖／翻攝自爆料公社）

圖文／CTWANT

俗話說「馬路如虎口」，家長帶孩子出門時務必要特別注意，否則稍有不慎就可能引發危險。高雄市1名男網友近日開車外出，行經富民路時赫見前方1名女童在馬路上遊蕩，下秒還直接往車水馬龍的裕誠路上衝；駕駛擔心孩子出意外，趕緊把車輛打橫擋住其他來車，同時不斷按喇叭示警，暖心之舉被網友讚翻。

「最近類似案件一再的發生，沒想到讓我親自遇到了！」原PO今（14日）在臉書社團「爆料公社」透露，自己當時開車直行富民路，接近裕誠路口時，遠遠就看見女童站在路中央，且不見家長出面阻止，於是他趕緊放慢速度並保持警覺，誰知女童不顧車來車往，竟逕自往另一邊走去，場面相當驚險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男駕駛目睹全程，深怕女童發生意外，加上她不斷往車流量大的裕誠路走去，因此他沒有時間考慮，立即左打方向盤，用車輛替對方擋住來車，同時不斷按喇叭，提醒其他駕駛小心；幸運的是，原PO的行為很快引起路人注意，1名紅衣男子見狀也立即上前攔住女童，並將她帶往人行道，結束一場虛驚。

駕駛擔心女童出意外，趕緊跟在後頭幫忙擋車。（圖／翻攝自爆料公社）

▲駕駛擔心女童出意外，趕緊跟在後頭幫忙擋車。（圖／翻攝自爆料公社）

男網友補充，直到近2分鐘過後，1名黃衣女子才出來找小孩，讓他相當傻眼，但自己當時趕時間，所以念個2句就離開了；至於此舉牽扯到違規問題，原PO直言，「事發當下要顧慮的事情太多，我要顧到不能撞到其他用路人，又要顧到小孩不會被撞，小孩動向又難捉摸，只能打警示燈，用車子去保護他。」

貼文掀起熱議，短短8小時就吸引超過萬人觀看，網友也紛紛留言大讚「如果真有罰單，我幫忙出。這社會很少有這種人了」、「樓主和紅衣、黑衣大哥真是感恩你們的善心，願你們一生都平安有好運」、「你是好人，很多人選擇視而不見，出事了才說一些馬後砲的話」、「你已經做得很好了，沒必要去省思什麼」。

男網友在臉書分享驚險過程。（圖／翻攝自爆料公社）

▲男網友在臉書分享驚險過程。（圖／翻攝自爆料公社）

延伸閱讀
印度總理化身雙槍俠「斃了大陸APP」　陸官媒看完急跳腳
笨賊潛民宅偷車！「一個舉動」釀巨響…車主驚醒：你不會開車？
大馬26歲醫師6頁簡報徵女友　每月賞津貼和生日禮金

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
大陸發射火箭將飛過台灣上空　國防部回應了
武界壩4死提國賠　前檢察官批：該負責的是父母
2天縱慾7次！25歲電競選手打到「女友手腳全廢」　討拍被狂砲
快訊／太陽花流血驅離挨告殺人未遂　馬英九、江宜樺4人判決出爐
快訊／媽返家找不到兒！1歲男嬰墜4F亡　躺防火巷內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在101工作「都在等電梯？」他好奇感想　73F上班族現身曝解答

民團批美豬開放「主權在美」立院毫無功能！不排除上街自救

指月亮會被割耳！長輩告誡的11件事　過來人：被割過！後來都握拳

工廠大夜40K！他納悶「年輕人寧願做餐飲」累炸又低薪　網曝3主因

上半年6家國籍航空全虧損　林佳龍：紓困有效！原預期整年虧百億

台科大校長參選人遭爆中國長江學者爭議　教育部：需揭露資訊

武界壩洩洪釀4死！家屬提「國賠」　前檢察官批：該負責的是父母

白衣妹闖馬路！高雄哥「神之鬼切」按喇叭幫擋車　超暖救援萬人讚翻

加入COVAX「排第166順位」分到疫苗有限？　陳時中：沒分先後順序

被黃珊珊酸「政策初一十五不一樣」　陳時中：我不是月亮

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

在101工作「都在等電梯？」他好奇感想　73F上班族現身曝解答

民團批美豬開放「主權在美」立院毫無功能！不排除上街自救

指月亮會被割耳！長輩告誡的11件事　過來人：被割過！後來都握拳

工廠大夜40K！他納悶「年輕人寧願做餐飲」累炸又低薪　網曝3主因

上半年6家國籍航空全虧損　林佳龍：紓困有效！原預期整年虧百億

台科大校長參選人遭爆中國長江學者爭議　教育部：需揭露資訊

武界壩洩洪釀4死！家屬提「國賠」　前檢察官批：該負責的是父母

白衣妹闖馬路！高雄哥「神之鬼切」按喇叭幫擋車　超暖救援萬人讚翻

加入COVAX「排第166順位」分到疫苗有限？　陳時中：沒分先後順序

被黃珊珊酸「政策初一十五不一樣」　陳時中：我不是月亮

12港青偷渡台灣被「送中」　林鄭月娥：只有1人涉違反港國安法

在101工作「都在等電梯？」他好奇感想　73F上班族現身曝解答

20歲百萬網紅「隆胸A→E」塞滿假體痛爆！　動刀前後照曝…被酸：怪物

民團批美豬開放「主權在美」立院毫無功能！不排除上街自救

夫醫院悶殺臥病妻...奔護理站哭喊：對不起　今解剖釐清死因

瑪莎拉蒂預告新「海神轎跑」GranTurismo　頭尾輪廓向MC20看齊

説・流行／朴寶劍穿了好幾次！這個IG洗版的「愛心A」要認識

美次卿訪台進度靜悄悄　外交部：雙方努力安排中

川普「閉眼稱疫情趨緩」　睜眼卻是「確診破650萬」美經濟重挫連任好難

指月亮會被割耳！長輩告誡的11件事　過來人：被割過！後來都握拳

生活熱門新聞

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

高鐵妹趴男腿「衣蓋頭」惹議！本尊回應

可能又有颱風！午後防雷雨彈　下波鋒面明顯降溫時間曝

高中生「真人版花木蘭」場景100%還原

女生30歲存款該多少？網爆4大開銷省了還被嫌

買機車要快！明年購車補助少一萬

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

網紅照見露鳥男！撇想紅...網3字打臉

南女2名老師相繼離世！師生忍淚寫祝福

女兒賺錢養還送房　老母偏心兒子

搭捷運排隊保持1公尺　大媽錄影嗆「真是白癡」

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

電銲工薪資「1天7000」仍招嘸人

更多熱門

相關新聞

女網友寄禮物先討手續費　癡情男險遭詐

女網友寄禮物先討手續費　癡情男險遭詐

高雄有一名王姓男子到銀行臨櫃要求匯款，但行員看他方式「怪怪的」，通報警方請求協助，員警到場，男子表示他在網路上與一名女網友交往了2個月，對方因故要寄10萬美金的禮物請他代收，但禮物卡在海關，需要男子匯1500元手續費，才能成功將禮物寄出，警方了解狀況後哭笑不得，不斷勸說對方這是一場騙局，這才守住荷包、沒有上當受騙。

竊賊寺廟行竊遭逮　嗆再借我錢卡片還你

竊賊寺廟行竊遭逮　嗆再借我錢卡片還你

青蛇逼近僧侶「突定格」…下秒對著佛像「膜拜」

青蛇逼近僧侶「突定格」…下秒對著佛像「膜拜」

電銲工薪資「1天7000」仍招嘸人

電銲工薪資「1天7000」仍招嘸人

小貨車側翻中正地下道　警封鎖路線

小貨車側翻中正地下道　警封鎖路線

關鍵字：

爆料公社高雄女童周刊王

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

全班誦經！5學生上課突尖叫痛哭　校方緊急提早放學

廁所沒開窗「潮濕不通風」！網推1設備比窗戶讚

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面