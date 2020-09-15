1天7000元！電銲工薪資「翻漲2倍」仍招嘸人　總經理：我都想去做了

▲因缺人導致不少工種薪資大漲，其中電銲師傅一天工資可達7,000元，但下雨就無法上工，且眼睛易受紫外線傷害，不是每個人都願意做。（圖／CTWANT提供）

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全台營建業陷入「百年大缺工」，本刊訪查多家營建業者及人力仲介公司，工人工資1年內已翻漲1至2倍，非法外籍移工1天的工資也有2,300元至2,800元，卻是「有錢也招嘸人」！

為了解缺工情況，本刊記者實地走訪「大陸工程」承建的台北市一處公共工程現場。走上施工樓層，除了頭頂得小心牆上裸露的電線與照明燈，還得留意腳下是否有障礙物或踩空，可謂步步驚心；放眼望去，盡是合法引進的外籍移工正在綁紮鋼筋。

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大陸工程總經理陳學聖透露：「去年至今，電銲、鋼筋和模板工資漲最兇，模板工資由每平方公尺480元漲到750元；鋼筋綁紮工資從每噸5000元漲到7000元，電銲工資則由每天3500元漲到7000元。」聽到這個數字記者感到驚訝，陳學聖打趣地說，「不要懷疑，我也想去做電銲工了！」

▲大陸工程總經理陳學聖表示，即便公共工程有合法引進外籍移工，人力缺口還是相當大，圖為台北市廣慈博愛園區的公宅工程案。（圖／CTWANT提供）

「過去建案量體沒有這麼大，現在每個案場都趕著興建，勢必需要更多人力，但台灣同時面臨人口老化和技術斷層，更凸顯缺工嚴重性。」陳學聖說，現階段各工地都在結構中，因此前置作業缺工嚴重，明後年接近完工之際，裝修、泥作和機電等工資，也會逐一上漲。他預估，今年因缺工及原物料上漲，工程成本將額外增加上億元，在無法引進合法外籍移工的情況下，只好放棄承攬更多的民間工程。

▲寶佳機構2019年在北台灣推案量高達近800億元，榮登推案王，但副董事長林家宏透露，今年各工地陸續深陷缺工之苦。（圖／CTWANT提供）

連續十年推案奪冠的「寶佳集團」副董事長林家宏也坦言，今年房市最頭疼的就是「找不到工人」。究竟缺工有多嚴重？「假設一般工期需2年完工，現在最少延期6個月，工程大概延誤25％。若管理不當，還會影響到交屋。」尤其南部搶工最嚴重，高雄業者焦急地告訴本刊記者：「連裝冷氣都叫不到師傅，師傅說寧可去台積電，工作穩定工資又高。木工大師傅每日工資從3000漲到三3800，其他項目平均工資也都漲2成。豪宅接待中心延宕快半年，能怪誰？」

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