選前加碼「台灣牌」！　港媒：美國極短線操作目的只有「這個」

▲距離美國大選剩不到兩個月。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

繼美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）來台後，又有美國更高層級的官員要訪台。對此，有社論分析稱，美大選前川普不斷加碼「台灣牌」，這些表態換到可以對台灣予取予求，轉換成川普選舉利多，這種極短線操作，目的都只有一個，「就是川普要贏！」

美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）將於17日至19日訪台，主持「台美經濟與商業對話」（US-Taiwan Economic and Commercial Dialogue）。據悉，克拉奇地位僅次於國務卿（Secretary）與副國務卿（Deputy Secretary），是美國國務院第3高官。

港媒《中評社》發社論表示，可以預料克拉奇訪台也不會空手而歸，美國的這些表態，換到可以對台灣予取予求，轉換成川普選舉利多，若有談成任何議題，美國軍工產業和農業都可轉換成選票，挹注選情吃緊的川普。

社論強調，其實不難看出美國近期的「極短線操作」，目的就是「川普要贏！其他什麼都不重要」。在距離美國大選的不到2個月時間裡，「白宮要的是選票，台灣要的是安全、國際地位與貿易合作，這兩件事很難對接，更何況有的美國也給不了。」

不過，克拉奇訪台的消息一出，中國外交部發言人汪文斌就指出，中方堅決反對美台官方往來，這一立場是一貫明確的，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，是中美關係中最重要、最敏感的問題。

汪文斌強調，「一個中國」原則是中美關係政治基礎，敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止一切形式美台官方往來，以免嚴重損害中美關係和台海和平問題。

▲美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）。（圖／翻攝自克拉奇推特）



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