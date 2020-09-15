邊境關係緊張　中國駐印度大使：兩國是夥伴不是對手

▲中印邊境局勢緊張。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

面對中印邊境關係持續緊張，中國駐印度大使館14日發布大使孫衛東最新談話，強調中印是夥伴而不是對手、是機遇而不是威脅。認為雙方應在五點共識下，為緩解邊境局勢、推進雙邊關係發展提供政治動力。

對於中印兩國外交部長會見達成五點共識，孫衛東指出，包括堅持兩國領導人共識、緩和現地事態、維護邊境地區和平與安寧、保持外交溝通暢通、加快完成建立新的信任措施，是雙方朝著正確方向邁進的重要步驟。

孫衛東坦言，中印作為兩個相鄰大國，存在一些分歧是正常的，但要把分歧放在雙邊關係的適當位置，要堅持兩國領導人關於中印不是競爭對手、而是合作夥伴，互不構成威脅、互為發展機遇的戰略共識。

至於近期的印軍舉動，他提到，印度相關政府部門發表聲明，印方部隊在班公湖以南地區對中方採取了先發制人措施，這充分證明了現地存在非法越線並單方面改變邊境地區現狀的行為。

他說，外交部長王毅提到，當務之急是立即停止開槍挑釁等違反承諾的危險行為，撤回所有越線人員和裝備，盡快脫離接觸，推動局勢緩和降溫。中方支持雙方邊防部隊加強現地對話，解決具體問題，也願通過外交和軍事渠道同印方保持溝通。

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