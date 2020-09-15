被黃珊珊酸「政策初一十五不一樣」　陳時中：我不是月亮

▲衛福部部長陳時中。（圖／記者趙于婷攝）



記者趙于婷／台北報導

總統蔡英文日前拍板明年元旦開放含瘦肉精美豬進口，引起國內不少抗議聲浪，衛福部部長陳時中儘管多次公開討論和回應相關疑慮，看似仍滅不了火。台北市副市長黃珊珊也再臉書直批「政策不能像月亮，初一十五不一樣。」對此，陳時中今（15）日也回應「我不是月亮，是根據多少事證講多少話。」

在蔡英文宣布開放美豬後，業務相關單位食藥署也直接被陳時中下封口令，一率都由陳時中對外回應，也多次上廣播、電視訪問，更曾在直接表示，開放美豬是「換一個台灣在國際上的地位」、「台灣開放是代表信守承諾」等言論，但仍有人對這樣的說法不買單。

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陳時中則表示，開放前會先把他講清楚，有食安才會開放，所謂的食安是根據科學證據，連結國際標準、參考專家意見和國人習慣，沒有食安就沒有所謂的開放，「如果條件都拒齊了，國家要走出去會更好，國際地位就會提升，而所謂的承諾指的是當年的議定和談判，經過8年相關驗證越來越清楚，所以在食安前提下，是開放的時機。」

但北市副市長黃珊珊則在臉書表示「台灣人其實很善良，如果能夠在外交空間有所突破，有一個確確實實的外交地位，多數民眾在三管五卡的管控下，也會樂意與政府站在一起。因此，執政很簡單，說到做到而已。尤其，政策不能像月亮，初一十五不一樣。」這番言論也明顯暗酸陳時中。

對此，陳時中今天面對媒體提問「月亮一說」和是否覺得「國際地位的說法被誤解？」他則表示「我不是月亮嘛！是根據有多少事證講多少的話，還是要強調大家不要把前提忽略掉了，沒有食安就沒有開放。」