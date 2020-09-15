民團批美豬開放「主權在美」立院毫無功能！不排除上街自救

▲民間反瘦肉精毒豬聯盟立法院舉行記者會，怒批「立法院沒LP」。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

美豬明年一月開放，多個民間團體組成的民間反瘦肉精毒豬聯盟今（15日）在立法院舉行記者會，怒批「立法院沒LP」，瘦肉精美豬政策連預告期60天都沒有，立法部門毫無功能，無庸置疑是行政部門的橡皮圖章，更說不排除走上街頭。

安心消費公民連線成員、台大名譽教授黃光國痛批，立法院根本沒用，有的話有鬼，且主權不在民，是在美，開放後只會讓愈窮的人吃愈多，大罵政府有為弱勢的人想？尤其總統蔡英文當總統前是這麼堅決，要民進黨跟自己良心溝通。

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公民監督國會聯盟執行長張宏林轟，民進黨恣意妄為，2012年所說所做都被翻出來，12年來的數據、科技和醫學調查都沒改變，一樣有風險，開放後還不准豬農用瘦肉精，醫生提醒孕婦小孩不可吃，甚至規範營養午餐規範不能有，既然如此代表真的安全？

張宏林接著將矛頭轉向國民黨氣說，民團被調侃以前反美牛都有遊行，現在卻沒，但當年可以成功，關鍵是民進黨至少積極反對，哪怕是假的，而現在1年領1億多補助款，連屁都放不出來，打不贏正規軍，並重申過去連假的民進黨都很認真在反對，造就輿論力量，讓人民站上台說話，反觀現在有人聽？還在談海峽論壇去不去，連演假戲的在野黨都沒。

▲民團質疑，美豬開放後不准豬農用瘦肉精，營養午餐規範不能有，真的安全？（圖／記者莊喬迪攝）



現場媒體問雖預告期沒60天，但政府原本就有行政權，張宏林回應，60天是行政部門強詞奪理，攸關健康怎能縮短、規避監督，回溯到2012年在野黨能霸佔院會、社福衛環委員會，要求立委做相關報告，現在立委也可要求各種反制和質詢手段，但最怕很多台灣議題不是藍綠議題，是朝野議題，或根本沒藍綠、朝野之分，大家都演假的，背後老大都一樣，永遠虛應所有民間需求。

張宏林認為，若必須加入全球化貿易角力運作過程，不可能只想拿好的不拿壞，也沒反對商業談判，然政府至少要有足夠時間累積民意，而不是只能換瘦肉精美豬？難道不能換更需要的東西？當民意還在形成，政府已跋扈通過。聯盟最後強調，立法院不是聽取行政報告的樣板機關，立法部門應有實質監督議決的權力，民主程序的提案、審議和表決權難道都被閹割？民意機關若淪喪，不排除走上街頭自救。