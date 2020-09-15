加入COVAX「排第166順位」分到疫苗有限？　陳時中：沒分先後順序

記者趙于婷／台北報導

衛福部部長陳時中日前透露準備與國際重要平台COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）簽約。但有台灣專家認為，即使台灣和COVAX簽約，能分配到的疫苗還是有限，排名也是第166順位。對此，陳時中則表示，並沒有先後順序排名，但有截止點，結束後再平台做公平分配，未來分配還有很多談判要進行。

▲陳時中將與COVAX簽約，確保台灣獲得新冠肺炎疫苗分配權。（圖／免費圖庫，示意圖）

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陳時中指出，COVAX是WHO下面的平台，主要是讓疫苗分配能夠公平，幫助經濟比較弱勢的國家，台灣很早就一直在談，各國截止點是一樣的。但外界也疑惑，台灣跟WHO的關係不佳，是否會影響到疫苗分配？他則認為，WHO有些部分沒做好，有部分還是維持公平平台，相信疫苗平台COVAX被政治影響比較少。

陳時中說，已經找律師一同與對方談判，會選擇對台灣最有利的方式進行。至於已經向哪些國家進行疫苗採購，由於賣方要求保密，會在保密情況下進行。另一放面，國際各大廠商也都不斷在詢問洽談，國內也積極輔導，希望國內相關疫苗廠，可以做出自己的疫苗。

陳時中強調，疫苗發展大概都要很長時間，過往大多要10年，現在要趕在1年出來，雖說科技進步為其中一項因素，但也因為疫情嚴峻，可能會進行緊急授權，這種是在確效與長遠安全性觀察尚未完全時，因應緊急情況用先前實驗基礎與科學證據判定是否可以緊急使用；越緊急，授權就會放更寬，越安全授權也必須更安全。